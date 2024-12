Boston (www.anleihencheck.de) - Aktuell scheint sich ein Misstrauensvotum gegen die französische Regierung anzubahnen, so Peter Goves, Head of Developed Market Debt Sovereign Research bei MFS Investment Management, zur aktuellen Lage in Frankreich und der Auswirkung auf französische Staatsanleihen.Deshalb würden die Experten davon ausgehen, dass die Risikoaufschläge der französischen Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen sehr hoch bleiben würden. Auch wenn der ursprüngliche Haushalt voraussichtlich verabschiedet werde (falls das Misstrauensvotum angenommen werde), werde die politische Unsicherheit sehr hoch bleiben. Angesichts dessen, dass bis zum Sommer nächsten Jahres nichts geändert werden könne, sei es schwierig, einen Ausweg aus der derzeitigen Sackgasse zu finden. Vor diesem Hintergrund sei es schwer vorstellbar, dass sich der OAT-Bund-Spread in nächster Zeit beruhigen werde. (Ausgabe vom 02.12.2024) (03.12.2024/alc/a/a) ...

