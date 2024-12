© Foto: picture alliance / imageBROKER | Logo Factory

MicroStrategy hat gestern bekannt gegeben, dass das Unternehmen von Michael Saylor etwa 15.400 Bitcoin für rund 1,5 Milliarden US-Dollar gekauft hat - der vierte wöchentliche Kauf in Folge.In einem am Montag veröffentlichten Bericht teilte MicroStrategy mit, dass es vom 25. November bis zum 1. Dezember 15.400 Bitcoin für einen Durchschnittspreis von 95.976 US-Dollar je Token gekauft hat, einschließlich Gebühren und Auslagen. Das geht aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission hervor. Nach Angaben des Benchmark-Analysten Mark Palmer besitzt MicroStrategy jetzt etwa 402.100 Bitcoin im Wert von 38,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen zahlte einen …