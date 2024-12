Ward Clevers wird Geschäftsführer Pflanzenschutz und Saatgut von Syngenta Schweiz. Er übernimmt von Stefan Odermatt, der das Unternehmen nach elf Jahren verlässt und per Ende Januar 2025 in den Ruhestand tritt. Clevers ist seit über zehn Jahren in verschiedenen Funktionen bei Syngenta Schweiz tätig.

Der gebürtige Niederländer Ward Clevers (38) übernimmt per 1. Februar 2025 die Geschäftsleitung von Syngenta Schweiz. Der EPFL-Absolvent tritt die Nachfolge von Stefan Odermatt an, der nach elf Jahren bei Syngenta in Pension geht.

Geschäftsführer Pflanzenschutz und Saatgut Schweiz Stefan Odermatt (links) und Nachfolger Ward Clevers (rechts) (Foto: Business Wire)

Ward Clevers ist seit mehr als zehn Jahren in verschiedenen Funktionen bei Syngenta in der Schweiz und in den Niederlanden tätig. Er arbeitete in den Bereichen Pflanzenschutz, Saatgut und Saatgutbehandlung und leitete zuletzt das Marketing für den Pflanzenschutz in der Schweiz.

Roman Mazzotta, Länderpräsident von Syngenta Schweiz: «Unter der Führung von Stefan Odermatt ist es Syngenta gelungen, die Position als führende Anbieterin von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut in der Schweiz in den letzten Jahren weiter auszubauen. Dank seinem zukunftsweisenden Einsatz konnte sich das Unternehmen auch erfolgreich im Bereich Biologicals etablieren. Die biologische Schädlingsbekämpfung hat in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Wir wünschen ihm alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand und freuen uns, dass wir mit Ward Clevers eine sehr gute interne Lösung finden konnten, damit Syngenta auch in Zukunft die bevorzugte Ansprechpartnerin für Bäuerinnen und Bauern in der Schweiz bleibt».

Stefan Odermatt ist promovierter Ingenieur Agronom der ETH Zürich und startete seine Tätigkeit bei Syngenta im Januar 2014 als Verkaufsleiter Pflanzenschutz und Saatgut Schweiz. Nach einem Jahr übernahm er die Leitung der Business Unit Schweiz. Stefan Odermatt vertrat das Unternehmen in verschiedenen Fachgremien in der Schweiz, unter anderem im Industrieverband ScienceIndustries. Er war langjähriges Vorstandsmitglied von Swiss-Seed und Mitglied des Verwaltungsrates der Syngenta Agro AG.

Über Syngenta

Syngenta ist ein weltweit führendes Unternehmen für landwirtschaftliche Innovationen mit einer Präsenz in mehr als 100 Ländern. Syngenta konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologien und landwirtschaftlichen Praktiken für Landwirt: innen, damit sie den Wandel vollziehen können, der notwendig ist, um die Weltbevölkerung zu ernähren und gleichzeitig unseren Planeten zu schützen: Neue Technologien und Lösungen, die Landwirt:innen dabei unterstützen, gesündere Pflanzen auf gesünderen Böden mit höheren Erträgen anzubauen. Syngenta Crop Protection hat seinen Hauptsitz in Basel, Schweiz; Syngenta Seeds hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten. Lesen Sie unsere Geschichten und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram und X.

