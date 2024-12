DJ EUREX/DAX-Futures in Lauerstellung - Verfalltag rückt in Fokus

DOW JONES--Nahezu unverändert zeigen sich am Dienstagmorgen die DAX-Futures. Händler sprechen von einer "Lauerstellung", denn immerhin gehe es beim Kassa-DAX darum, die 20.000er-Marke zu überspringen. "Das übliche Drehbuch bei so etwas sieht vor, dass der Kurs zuerst zurückfällt und dann urplötzlich darüberspringt", sagt ein Händler. Fundamental habe die Marke keine Bedeutung, jedoch eine sehr starke für Optionspositionen. Denn mit dem Dezember-Verfalltermin am dritten Freitag des Monats nähere sich einer der größten Verfalltermine des Jahres.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 9 auf 19.952 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 19.988 und das -tief bei 19.932 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.338 Kontrakte.

