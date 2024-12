Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Sitzung der Indischen Zentralbank ist für den kommenden Freitag angesetzt, so die Analysten von Postbank Research.Die Marktteilnehmer würden von der Indischen Zentralbank keine Zinsanpassungen erwarten, da die Gefahr eines Wiederaufflammens der zuletzt hohen Inflation weiter bestehe. Dennoch sei klar, dass in der indischen Geldpolitik in den kommenden Monaten Spielraum für weitere Zinssenkungen vorhanden sein könnte. Die BIP-Wachstumszahlen der letzten Woche von 5,4% gestiegen immer noch deutlich unter dem Anstieg von 8,4% im letzten Quartal 2023 gelegen. ...

