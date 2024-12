Lange haben Anleger auf den neuen Meilenstein gewartet, am Dienstagmorgen hat ihn der DAX endlich erreicht: Erstmals in seiner 36-jährigen Geschichte hat der deutsche Leitindex die Marke von 20.000 Punkten überschritten. Konkret liegt das neue Rekordhoch bei 20.007 Punkten. Damit steuert der Index auf ein Plus von rund einem Fünftel seit Jahresbeginn zu. Bereits zum Auftakt hatte sich ein starker Handelstag abgezeichnet, wie Derivate-Experte Thomas Bergmann im DAX-Check beleuchtet. Die Jahresendrally ...

