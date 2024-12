Aya Gold & Silver: Erster Silberguss in erweiterter Zgounder-Mine

Anzeige / Werbung Aya Gold & Silver hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: In der erweiterten Produktionsanlage der Zgounder-Silbermine wurde erstmals Silber gegossen. Das Unternehmen bezeichnet diesen Erfolg als Schlüsselmoment in seiner Strategie, sich unter den weltweit führenden Silberproduzenten zu etablieren. Aya Gold & Silver hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: In der erweiterten Produktionsanlage der Zgounder-Silbermine wurde erstmals Silber gegossen. Das Unternehmen bezeichnet diesen Erfolg als Schlüsselmoment in seiner Strategie, sich unter den weltweit führenden Silberproduzenten zu etablieren. Erweiterte Kapazitäten Nach intensiven Vorbereitungen und umfangreichen Investitionen habe Aya Gold & Silver die Produktionskapazität der Zgounder-Mine erfolgreich erweitert. Ein zentraler Bestandteil dieses Fortschritts sei die "heiße Inbetriebnahme" gewesen, ein komplexer Prozess, bei dem die neue Produktionsstrecke schrittweise getestet und hochgefahren wurde. Während dieser Phase seien sämtliche Anlagen auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft und optimiert worden.



Der erste Silberguss in der erweiterten Anlage markiere den Höhepunkt dieses Prozesses. Bereits wenige Wochen nach dem Start habe das Unternehmen die volle Zielkapazität von 2.000 Tonnen Erz pro Tag erreicht - ein Tempo, das laut Management die Erwartungen übertroffen habe. Benoit La Salle, CEO von Aya Gold & Silver, erklärte dazu: "Der erfolgreiche Abschluss der heißen Inbetriebnahme und unser erster Silberguss markieren einen entscheidenden Meilenstein für die Zgounder-Mine. Unsere Teams haben außergewöhnliche Arbeit geleistet, um diese komplexen Prozesse schnell und effizient umzusetzen."



Die "heiße Inbetriebnahme" habe auch die Optimierung von Schlüsselprozessen umfasst. In der Anlage würden sowohl Schwerkraft- als auch Flotationskreisläufe eingesetzt, um das Silber effizient aus dem Erz zu extrahieren. Das Zusammenspiel dieser beiden Technologien zeige bereits vielversprechende Ergebnisse. Insbesondere die Rückgewinnungsraten von Silber, die aktuell über 80 Prozent liegen, könnten laut Unternehmen noch weiter verbessert werden. Nachhaltigkeit im Fokus Ein zentraler Aspekt der Expansion sei die nachhaltige Energieversorgung. Die Zgounder-Mine werde vollständig durch erneuerbare Energie aus einer neuen 60-kV-Stromleitung betrieben. Dies reduziere nicht nur die Umweltbelastung, sondern ermögliche auch deutliche Kostensenkungen. Das Unternehmen gab an, die Produktionskosten langfristig auf unter 10 US-Dollar pro Unze drücken zu wollen. Diese Maßnahmen würden Aya helfen, sich als einer der kosteneffizientesten Silberproduzenten der Welt zu positionieren. Zusätzlich unterstreiche die kürzlich erhaltene ISO 9001:2015-Zertifizierung das Engagement des Unternehmens für höchste Qualitätsstandards. Diese Auszeichnung sichere nicht nur die Produktqualität, sondern stärke auch das Vertrauen von Investoren und Partnern. Zukunftspläne und Marktpotenzial CEO Benoit La Salle gab an, dass Aya plane, die Silberproduktion bis 2025 auf bis zu 7 Millionen Unzen jährlich zu steigern. Dies solle durch den Ausbau der Produktionsanlagen und eine verbesserte Ressourcennutzung ermöglicht werden. Langfristig strebe das Unternehmen an, Effizienz und Nachhaltigkeit weiter zu optimieren sowie neue Lagerstätten zu erschließen. Die Marktbedingungen könnten laut La Salle ebenfalls von Vorteil sein: Eine steigende Nachfrage, vor allem aus der Solar- und Elektronikindustrie, treffe auf ein sinkendes Angebot, was den Silberpreis laut Management stark begünstigen könnte. Aya sehe sich in einer strategisch günstigen Position, um von dieser Entwicklung zu profitieren.

