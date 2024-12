Dessau (ots) -Die Weihnachtszeit ist die Zeit des Schenkens, aber auch des Konsums. Doch wie lässt sich die Freude am Schenken mit Umweltbewusstsein vereinbaren? Laut einer Umfrage im Auftrag des Blauen Engel spielt für 74% der Deutschen Umweltfreundlichkeit eine (sehr) wichtige Rolle beim Einkauf. Der Blaue Engel bietet als Umweltzeichen der Bundesregierung Orientierung und hilft, in der konsumreichen Vorweihnachtszeit nachhaltigere Kaufentscheidungen zu treffen.Viele Konsument*innen wünschen sich nachhaltigere Produkte, stehen aber oft vor der Herausforderung, diese zu finden. Die Auswirkungen auf die Umwelt oder die eigene Gesundheit sind oft am Produkt selbst nicht zu erkennen. Wurde das Produkt umweltschonend hergestellt, wurden gefährliche Stoffe vermieden, ist es langlebig und gut recyclingfähig? Genau hier helfen glaubwürdige und anspruchsvolle Umweltzeichen - sie machen Unsichtbares sichtbar. Immerhin sind laut Umfrage 70% der Befragten der Meinung, dass unabhängige Umweltzeichen wie der Blaue Engel oder das EU Ecolabel eine zuverlässige Orientierung beim Einkauf sind.Unsere Tipps, wie sich die Freude am Schenken mit Umweltbewusstsein vereinbaren lässt:Vor dem Einkauf:- Bedürfnisse klären: Braucht der/die Beschenkte das Geschenk wirklich? Ein Erlebnis oder eine selbstgemachte Kleinigkeit können eine Alternative sein.- Wunschliste erstellen (lassen): Konkrete Geschenkwünsche erfragen, um Fehlkäufe zu vermeiden und sicherzustellen, dass das Geschenk wirklich Freude bereitet.Beim Einkauf:- Auf vertrauenswürdige Zertifizierungen wie beispielsweise den Blauen Engel achten. Laut Umfrage haben 65% Vertrauen darin, dass bei Produkten mit unabhängigem Umweltzeichen die genannten Standards auch umgesetzt und kontrolliert werden.- Zweite Chance für Geschenke: Bücher, Kleidung oder Spielzeug aus zweiter Hand sind oft eine nachhaltige und preiswerte Alternative.Nach dem Einkauf:- Mit gutem Gewissen verpacken: Geschenkpapier, das mit dem Blauen Engel, dem Umweltzeichen der Bundesregierung, ausgezeichnet ist, garantiert, dass es zu 100% aus Altpapier produziert ist. Bei der Herstellung von Recyclingpapier werden zudem bis zu 80% Wasser und 70% Energie eingespart, im Vergleich zu Frischfaserpapier. Außerdem verbietet der Blaue Engel den Einsatz einer Reihe von schädlichen Chemikalien und sorgt dafür, dass das Geschenkpapier sich nach dem Fest auch wieder gut recyclen lässt. Und einige Geschenke passen sicher auch in wiederwendbare Verpackungen oder Taschen aus Recyclingpapier.Auf der Suche nach Inspiration: Im Blauer Engel-Adventskalender (www.blauer-engel.de/de/adventskalender-2024) verlost das Umweltzeichen der Bundesregierung auch in diesem Jahr 24 umwelt- und ressourcenschonende Produkte. Vielleicht ist die passende Geschenkidee dabei?!Über die zugrundeliegende UmfrageDie Umfrage wurde durch das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag des Umweltzeichens Blauer Engel durchgeführt. Vom 12. bis 20. Juni 2024 wurden 1.506 deutschsprachige Personen ab 18 Jahren in Deutschland befragt. Die Ergebnisse können mit den bei allen Stichprobenerhebungen möglichen Fehlertoleranzen (im vorliegenden Fall +/- 2,5 Prozentpunkte) auf die Grundgesamtheit übertragen werden.Informationen zum Umweltzeichen Blauer EngelDer Blaue Engel ist seit mehr als 45 Jahren das Umweltzeichen der Bundesregierung und die Orientierung beim nachhaltigen Einkauf. Unabhängig und glaubwürdig setzt er anspruchsvolle Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Der Blaue Engel garantiert, dass mit ihm ausgezeichnete Produkte und Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen. Dabei ist bei der Beurteilung stets der gesamte Lebensweg zu betrachten. Für jede Produktgruppe werden Kriterien erarbeitet, die mit dem Blauen Engel gekennzeichnete Produkte und Dienstleistungen erfüllen müssen. Um dabei die technische Entwicklung widerzuspiegeln, überprüft das Umweltbundesamt alle drei bis vier Jahre die Kriterien. Auf diese Weise werden Unternehmen gefordert, ihre Produkte immer umweltfreundlicher zu gestalten. Mehr Informationen und zertifizierte Produkte finden Sie unter: www.blauer-engel.de oder auf unseren Social-Media-Accounts bei Instagram (@blauerengel_umweltzeichen), Facebook und LinkedIn.Pressekontakt:RedaktionZum goldenen Hirschen Berlin GmbHSchlesische Str. 2610997 BerlinTel: +49 30 61 00 20E-Mail: engel@hirschen.deOriginal-Content von: Blauer Engel. Das Umweltzeichen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80054/5922104