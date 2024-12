EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Scout24 SE übernimmt neubau kompass AG, eine digitale Marketingplattform für Neubauprojekte im Wohnungssektor in Deutschland und Österreich



03.12.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Scout24 SE übernimmt neubau kompass AG, eine digitale Marketingplattform für Neubauprojekte im Wohnungssektor in Deutschland und Österreich München / Berlin, 3. Dezember 2024 - Scout24 SE gibt die Übernahme von neubau kompass AG bekannt, einer digitalen Marketingplattform für Neubauprojekte im Wohnungsbau und in der Immobilienentwicklung in Deutschland. neubau kompass ist eine spezialisierte Plattform für den Kauf und Verkauf von Neubauimmobilien. Suchende profitieren von hochwertigen Immobilienangeboten, benutzerfreundlicher Navigation und einem aktuellen, objektiven Marktüberblick. Für Projektentwickler und -vermarkter vereinfacht die Plattform den Zugang zu qualifizierten Käufer:innen und unterstützt einen erfolgreichen Verkaufsprozess. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und startete 2018 seine Aktivitäten in Österreich. Die Integration von neubau kompass in das Ökosystem von ImmoScout24 schafft neue Synergien: Immobilienentwickler und Makler:innen erhalten einen direkten Zugang zu Kaufinteressierten und können Neubauprojekte besonders wirkungsvoll präsentieren. Die Kund:innen von neubau kompass werden zusätzlich von der Reichweite, der Marke und der Innovationskraft von ImmoScout24 profitieren. "neubau kompass bedient eine wachsende Kundenbasis in einem zunehmend wichtigen Markt. Sowohl das Produktportfolio als auch die Kundenexpertise sind eine perfekte Ergänzung für das Ökosystem von ImmoScout24. Dieser strategische Schritt unterstreicht unser Engagement im Bereich Neubauimmobilien. Angesichts des dringenden Bedarfs an Wohnraum in Deutschland ist das Thema Neubau von herausragender Wichtigkeit. Wir möchten gemeinsam mehr Angebotstransparenz in diesen Markt bringen", kommentiert Tobias Hartmann, CEO der Scout24 SE. "Seit unserer Gründung im Jahr 2008 hat sich neubau kompass zu einer der führenden Plattformen für Neubauimmobilien entwickelt. Unsere Vision ist es, eine benutzerfreundliche Plattform für professionelle Kunden und potenzielle Käufer anzubieten. Die Zusammenarbeit mit ImmoScout24, der führenden Immobilienplattform in Deutschland, ist die ideale Vervollständigung für uns. Wir freuen uns darauf, Teil der Scout24-Familie zu werden und unsere Reichweite sowie Kundenerfahrung erheblich zu erweitern. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft innovative Lösungen für den Kauf und Verkauf von Neubauprojekten anbieten," sagt Florian Huber, Mitgründer von neubau kompass AG. Die Parteien haben sich entschieden, die Einzelheiten der Transaktion nicht bekannt zu geben. Über Scout24 SE Scout24 SE ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit 25 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit über 19 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf LinkedIn . Ansprechpartner für Investor Relations Filip Lindvall Vice President Group Strategy & Investor Relations Tel.: +49 30 24301 1917 E-Mail: ir@scout24.com Ansprechpartner für Medien Lennart Dannenberg Team Lead PR & Corporate Communications Tel.: +49 89 262024943 E-Mail: mediarelations@scout24.com



03.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com