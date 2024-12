Augsburg/Frankfurt (ots) -"Was Sie als Aufsichtsrat schon immer fragen sollten",Angela Barzen, Thomas Bichl, Dr. Philipp Bierl, Manfred Bock, Andreas Dripke, Jochen Fischer, Prof. Dr. Daniel Graewe, Alexander Graf Matuschka, Dr. Dr. Stefan Hohberger, Frank Hoppe, Katharina Le Thierry d'Ennequin, Daniel Lutzenberger, Peter Markstaller, Wiebke Merbeth, Hang Nguyen, Dr. Bertram Rapp, Nike Rendenbach, Andreas Renner, Prof. Dr. Alexander Richter, Dr. Philipp Rodrian, Joachim Rumstadt, Dr. Harald Schönfeld, Karl-Heinz Schulte, Dr. Karsten Schween, Dr. Stefan Steinkühler, Falk Tischendorf, Dr. Karin von Bismarck, Dr. Thomas Wax, 344 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-98674-121-1, Herausgeber: Dr. Harald Schönfeld und Andreas Renner, Verlag Diplomatic Council Publishing mit Steinbeis Augsburg Business SchoolDie Rolle des Aufsichtsrats und Beirats hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. In einem zunehmend komplexen und herausfordernden Unternehmensumfeld, das von tiefgreifenden Transformationen, Risiken und dem zunehmenden Einsatz neuer Technologien, wie Künstlicher Intelligenz, geprägt ist, werden hohe professionelle Erwartungen an die Kenntnisse und Fähigkeiten der Aufsichtsräte und Beiräte gestellt. Die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen - präzise, kompetent begründet, zum richtigen Zeitpunkt und an den richtigen Personenkreis gerichtet - zeichnet exzellente Aufsichtsräte und Beiräte aus.Vor diesem Hintergrund hat die Steinbeis Augsburg Business School gemeinsam mit der Denkfabrik Diplomatic Council eine umfassende Zusammenstellung aller wichtigen Fragen, die man als Aufsichtsrat oder Beirat seinem Mandatsunternehmen stellen sollte, in einem einzigartigen Buch veröffentlicht. In dem Werk "Was Sie als Aufsichtsrat schon immer fragen sollten" (ISBN 978-3-98674-121-1) decken 28 Fachautoren auf 344 Seiten alle Aspekte ab, die ein Aufsichtsrat oder Beirat hinterfragen sollte. Herausgeber sind der langjährige Leiter des Kurses "Zertifizierter Aufsichtsrat und Beirat", Dr. Harald Schönfeld, und der Geschäftsführer und Akademische Direktor der Steinbeis Augsburg Business School, Andreas Renner.Es werden folgende Fragenkomplexe abgedeckt: Corporate- & Family-Governance, Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen, IT & Business, Cybersecurity, Daten & KI, ESG und Nachhaltigkeit, Transitionskompetenz, Kapitalmarkt, Finanzierung, Jahresabschluss, Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer, Risiken & Herausforderungen bei Sonderprüfungen, Mergers & Acquisitions, Unternehmensbewertung, Unternehmenskommunikation, Wirtschaftsdiplomatie, die Rolle "Mediator" für Beiräte, gewerblicher Rechtsschutz (Marken, Patente, Designs), Restrukturierung, Risiken & Haftung, D&O-Versicherung, Absicherung der persönlichen Risiken, vor der Kandidatur für ein Mandat als Aufsichtsrat, Herausforderungen, Strategie und Verfassung von Familienunternehmen, strategische Personalarbeit, strukturierte Adlerperspektive, damit der Aufsichtsrat bzw. Beirat als Gremium funktioniert sowie Fragen eines Verwaltungsrates in der Schweiz,Das neue Werk erscheint in der Buchreihe "Praxiswissen für Aufsichtsräte und Beiräte", die von der Denkfabrik Diplomatic Council, die zum engsten Beraterkreis der Vereinten Nationen gehört, gemeinsam mit der C-Level-Kaderschmiede Steinbeis Augsburg Business School herausgegeben wird.Das Diplomatic Council verknüpft einen globalen Think Tank, ein weltweites Business Network und eine Charity Foundation in einer einzigartigen Organisation mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen.Die Steinbeis Augsburg Business School zählt zu den führenden C-Level-Kaderschmieden für Führungskräfte im deutschsprachigen Raum. Der Schwerpunkt liegt auf praxisnaher Know-how-Vermittlung durch gestandene Praktiker ("Betriebspraxis statt ex cathedra").Beide Institutionen geben gemeinsam die Buchreihe "Praxiswissen für Aufsichtsräte und Beiräte" heraus, führen C-Level-Veranstaltungen durch, geben Studien heraus und bilden damit ein Networking-Ökosystem für Topmanager und Unternehmer.ANFORDERUNG VON REZENSIONSEXEMPLAREN FÜR JOURNALISTENJournalisten können Rezensionsexemplare per E-Mail an presse@diplomatic-council.org anfordern. Wir bitten um Verständnis, dass diese ausschließlich als E-Book zur Verfügung gestellt werden. Um eine Nachricht mit dem Link zur Veröffentlichung an presse@diplomatic-council.org wird höflichst gebeten.Pressekontakt:Weitere Informationen: www.diplomatic-council.org/aufsichtsratPresseagentur: euromarcom public relations,team@euromarcom.de, www.euromarcom.deOriginal-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83471/5922116