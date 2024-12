TUI wird seine GJ24/FQ4 Ergebnisse am 11. Dezember veröffentlichen. Das FQ4 ist das wichtigste Quartal des Unternehmens, da es die Hauptferienzeit in Europa umfasst und rund 40% des Jahresumsatzes und fast den gesamten operativen Gewinn beisteuert. Die Analysten von mwb research erwarten, dass TUI im FQ4 ein Umsatzwachstum von 8% im Vergleich zum Vorjahr erzielen wird, das vor allem durch eine starke Leistung in der Central Region von Markets & Airlines getrieben wird, die durch zusätzliche Kapazitäten nach der Insolvenz von FTI unterstützt wird. Die bereinigte EBIT-Marge dürfte aufgrund des Inflationsdrucks und einer geringfügigen Verschiebung hin zu weniger profitablen Segmenten leicht auf 13,7% (von 14,2% im Vorjahr) zurückgehen. Die Analysten erwarten, dass TUI ihre mittelfristigen Ziele von 7-10% EBIT CAGR und einer Reduzierung des Nettoverschuldungsgrades auf deutlich unter 1,0x bestätigen wird, zusammen mit Handelsupdates für Winter 24/25 und Frühindikatoren für Sommer 25 Buchungen. Die Analysten bestätigen ihre Kauf-empfehlung mit einem Kursziel von EUR 16,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG