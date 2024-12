EQS-Media / 03.12.2024 / 10:08 CET/CEST



thyssenkrupp nuceras Geschäftsbericht mit dem German Design Award 2025 ausgezeichnet Elektrolyse-Spezialist gewinnt den international renommierten Preis für exzellentes Design

Auszeichnung in der Kategorie "Excellent Communications Design"

Jury würdigt die gelungene Verbindung von kommunikativem Storytelling und faktischer Berichterstattung Dortmund, 3. Dezember 2024 - thyssenkrupp nucera ist mit dem renommierten German Design Award 2025 in der Kategorie "Excellent Communications Design" ausgezeichnet worden. Prämiert wurde der Geschäftsbericht 2022/2023 des weltweit führenden Anbieters von Elektrolyse-Technologie wegen seiner hervorragenden und vorbildlich umgesetzten Gestaltungsleistungen in der Kategorie "Excellent Communications Design". Der German Design Award gilt als eine der anerkanntesten Auszeichnungen in der Designbranche. In der offiziellen Begründung heißt es: "Der Geschäftsbericht überzeugt durch seine gelungene Verbindung von kommunikativem Storytelling und faktischer Berichterstattung. Die frische visuelle Identität mit der markanten Farbe Purple und der klaren Bildwelt zieht Leser*innen an. Die intuitive Navigation ermöglicht eine optimale Leseführung, was den »thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Geschäftsbericht 2023« zu einem guten Beispiel für moderne Unternehmenskommunikation macht." "Mit dem German Design Award erhalten wir eine Auszeichnung, die unseren Anspruch an Transparenz und Qualität untermauert. Sie spornt uns an, in all unseren Lösungen, ob industriell oder produktbezogen, stets Innovation und Mehrwert zu bieten", sagt Dr. Werner Ponikwar, CEO thyssenkrupp nucera. Den Geschäftsbericht 2022/2023 hat die Agentur HGB Hamburger Geschäftsberichte gestaltet. HGB ist auf Finanzkommunikation für Unternehmen spezialisiert. Mit mehr als 900, häufig international preisgekrönten Berichten für mehr als 180 Kunden seit Gründung der Agentur vor fast 30 Jahren ist HGB in Deutschland eine der führenden Agenturen in der Disziplin Unternehmensberichte. "Diese Auszeichnung freut uns natürlich sehr - bestätigt sie doch genau unseren Ansatz: Pflicht plus Kür führt zu Ergebnissen, die Spaß machen. Und somit auch besser wahrgenommen werden", sagt Boris Fister, Mitglied der Geschäftsleitung und Head of Reporting bei HGB. Der German Design Award zählt zu den renommiertesten Design-Auszeichnungen weltweit und genießt weit über Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Seit 2012 identifiziert und prämiert die Jury jedes Jahr herausragende Beiträge in den Bereichen Produkt-, Kommunikationsdesign und Architektur. In einem Nominierungsverfahren werden durch Expertengremien des Rat für Formgebung nur solche Produkte und Kommunikationsdesignleistungen zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladen, die sich nachweislich durch ihre gestalterische Qualität differenzieren. Sämtliche Auszeichnungen werden in einem mehrstufigen Jurierungsverfahren und während einer zweitägigen Jurysitzung ermittelt. Fotos

Über thyssenkrupp nucera: thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und ist seit September 2023 Mitglied im SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse. www.thyssenkrupp-nucera.com



