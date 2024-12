HIVE bringt Bitcoin-Mining auf ein neues Level

Anzeige / Werbung HIVE Digital Technologies plant, mit neuen Bitmain S21+ Hydro-Minern seine Kapazität bis 2025 erheblich zu steigern. Parallel dazu entsteht in Paraguay ein Rechenzentrum, das vollständig mit erneuerbarer Wasserkraft betrieben wird. Mit diesen Schritten setzt das Unternehmen auf eine Mischung aus Effizienz und Nachhaltigkeit, um seine Position in der Branche weiter auszubauen HIVE Digital Technologies plant, mit neuen Bitmain S21+ Hydro-Minern seine Kapazität bis 2025 erheblich zu steigern. Parallel dazu entsteht in Paraguay ein Rechenzentrum, das vollständig mit erneuerbarer Wasserkraft betrieben wird. Mit diesen Schritten setzt das Unternehmen auf eine Mischung aus Effizienz und Nachhaltigkeit, um seine Position in der Branche weiter auszubauen. Technologische Meilensteine setzen neue Standards Mit einer Effizienz von 15 Joule pro Terahash (J/TH) sollen die Bitmain S21+ Hydro-Miner zu den leistungsstärksten Geräten der Branche gehören. Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte, dass diese Technologie täglich etwa 9 Bitcoin erzeugen könnte - das entspräche 2 % der weltweiten Bitcoin-Hashrate. Dies ist ein bedeutender Fortschritt, denn eine niedrigere Energieverbrauchsrate pro Recheneinheit bedeutet, dass weniger Strom benötigt wird, um dieselbe Menge an Bitcoin zu produzieren. Dadurch sinken die Betriebskosten erheblich, was für die Rentabilität von HIVE entscheidend ist.



Die bestehende Flotte des Unternehmens wurde bereits auf eine Effizienz von 19 J/TH aufgerüstet, und für 2025 strebt HIVE eine weitere Verbesserung auf 17 J/TH an. Diese Optimierung stärkt nicht nur die Wettbewerbsposition von HIVE, sondern hat auch wesentliche Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit: Mit weniger Energieverbrauch pro Bitcoin kann das Unternehmen weiterhin auf grüne Energiequellen wie Wasserkraft setzen und dabei seinen ökologischen Fußabdruck minimieren. In einer Branche, die oft für ihren hohen Energiebedarf kritisiert wird, positioniert sich HIVE so als Vorreiter für wirtschaftliches und umweltfreundliches Bitcoin-Mining. Paraguay: Ein Schlüsselstandort für grüne Energie Paraguay wurde strategisch als Standort für ein neues Rechenzentrum ausgewählt, das ausschließlich Wasserkraft nutzt. Diese kostengünstige und nachhaltige Energiequelle senke laut HIVE die Betriebskosten erheblich und erfülle gleichzeitig die hohen Erwartungen von Investoren an Umweltfreundlichkeit. Das Rechenzentrum soll 2025 mit einer Kapazität von 13,5 EH/s den Betrieb aufnehmen und weltweit eine Spitzenposition einnehmen. HIVE bleibt seiner Strategie treu, ausschließlich grüne Energie zu nutzen. Mit Standorten in Kanada, Schweden, Island und künftig auch Paraguay etabliert das Unternehmen ein globales Netzwerk, das sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bietet. Der Fokus auf Nachhaltigkeit sei zunehmend ein entscheidender Faktor für Investoren. Finanzielle Stärke und kontrolliertes Wachstum Trotz herausfordernder Marktbedingungen konnte HIVE solide Ergebnisse vorweisen. Das Unternehmen meldete im letzten Quartal einen Umsatz von 32,2 Millionen US-Dollar bei einer Nettogewinnmarge von 10 %. Die geplanten Expansionen werden weitgehend durch den Cashflow und strategische Finanzierungsinstrumente wie At-the-Market (ATM)-Angebote gedeckt, um Verwässerungseffekte für Aktionäre zu minimieren. Diversifikation in KI und Hochleistungs-Computing HIVE diversifiziert seine Geschäftsbereiche, indem es Dienstleistungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt. Diese basieren auf den bestehenden GPU-Cloud-Ressourcen des Unternehmens. HIVE sieht hierin Potenzial für zusätzliche Einnahmequellen und eine Stärkung der Position als technologischer Vorreiter. Mit dieser strategischen Kombination aus Innovation, Nachhaltigkeit und Diversifikation strebt HIVE an, neue Maßstäbe im Bitcoin-Mining zu setzen und sich langfristig als Marktführer in einer sich wandelnden digitalen Welt zu behaupten. Enthaltene Werte: CA4339211035

