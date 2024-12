Krypto News: US-Regierung könnte 1,92 Milliarden US-Dollar in Bitcoin (BTC) verkaufen

Bereits in der Vergangenheit wurde der Bitcoin Kurs mehrfach durch Abverkäufe durch Regierungen beeinflusst: Die noch bis zum 20. Januar regierende Biden-Administration kontrolliert aktuell eine Bitcoin-Reserve im Wert von über 19,5 Milliarden US-Dollar und verschob bereits am gestrigen Abend fast 10 Prozent dieser BTC-Token.

Viele Mitglieder der Krypto-Community spekulieren jetzt, dass diese rund 1,92 Milliarden US-Dollar in Bitcoin in den kommenden Tagen und Wochen auf den Markt gebracht werden könnten. Sollten entsprechend große Abverkäufe stattfinden, dürfte dies die aktuelle Preisrallye des BTC-Tokens der letzten Wochen merklich dämpfen und könnte den Bitcoin Preis erneut unter die Marke von 90.000 US-Dollar drücken.

Kommen jetzt beschlagnahmte Bitcoin auf den Markt?

Fast 200.000 BTC-Token kontrolliert die US-Regierung zum aktuellen Zeitpunkt. Diese Coins stammen fast alle aus Beschlagnahmung, die zum Beispiel von der Plattform Silk Road stammen. Der Dark-Web-Marktplatz wurde zwar bereits 2014 geschlossen, doch erst jetzt wurden viele der Gerichtsverfahren abgeschlossen. Silk Road war unter anderem dafür bekannt, dass Nutzer der Plattform illegal Drogen und Waffen erwerben und diese mit Kryptowährungen wie Bitcoin bezahlen konnten.

In diesem Zusammenhang wurden 2022 auch über 50.000 BTC von James Zhong - einem ehemaligen Silk Road-Nutzer, der über 51.000 BTC von der Plattform gestohlen hatte. Bereits gestern Abend meldete Arkham Intel, dass eine Krypto-Wallet der US-Regierung fast 20.000 BTC-Token versendet hatte. Die aktuellen Daten belegen zudem, dass 10.000 BTC zur Kryptobörse Coinbase transferiert wurden.

ALERT: US GOVERNMENT MOVING $1.92B BTC TO NEW ADDRESS



Address: bc1q0av33ktzrkjps8exjex5gtv98vx225uqmzhspm pic.twitter.com/JSELsjFg5T - Arkham (@arkham) December 2, 2024

Fraglich ist jetzt, wie viele Bitcoin in den kommenden Wochen und Monaten von der US-Regierung veräußert werden. Erst im vergangenen Oktober hatte der US-Supreme Court den Verkauf von 69.000 BTC (aktueller Wert etwa 6,5 Milliarden US-Dollar) genehmigt. Es ist also durchaus denkbar, dass über Wochen hinweg größere Mengen an Bitcoin den BTC-Preis drücken werden - und damit den gesamten Hype am Krypto-Markt reduzieren. Dies könnte nicht nur für die größte Kryptowährung der Welt Stagnation oder gar Kurskorrekturen bedeuten, sondern dürfte sich auch negativ auf die Altcoins auswirken.

Bisher reagierte der Bitcoin Kurs allerdings kaum auf diese Spekulationen: Nachdem er gestern Nachmittag auf einen Wert von knapp unter 97.500 US-Dollar gestiegen war, fiel er in den heutigen Morgenstunden leicht und wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 95.360 US-Dollar gehandelt. Viele Krypto-Experten raten allerdings jetzt zur Vorsicht und weisen darauf hin, dass es sinnvoll sein könnte, sich nach alternativen Kryptowährungen umzusehen, da eine Investition in Bitcoin zu diesem Zeitpunkt durchaus ein gewisses Risiko bergen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.