Frankfurt am Main (ots) -Die Lufthansa City Center (LCC) haben Grund zum Feiern: Zum fünften Mal in Folge wurden sie im renommierten Handelsblatt-Ranking als Reisebürokette mit der "besten Kundenberatung" ausgezeichnet. Gleichzeitig überrascht die weltweit größte Franchise-Organisation im Reisebüromarkt ihre Kundinnen und Kunden mit einer attraktiven Verkaufsaktion. Im Dezember können Reisende sich bei Buchung ausgewählter Angebote 5.000 Extra-Meilen im Miles & More Programm (https://lufthansa-city-center.com/de/urlaub/milesandmore/) sichern.In der aktuellen Studie "Beste Kundenberatung" des Handelsblatts haben die LCC-Reisebüros erneut ihre Spitzenposition verteidigt. Mit einem Mittelwert von 2,26 (bei einem Branchenmittelwert von 2,41) überzeugten die rund 1.800 Beraterinnen und Berater in den Kategorien Fachkenntnis, Lösungskompetenz und Erscheinungsbild. Die Umfrage des Instituts für ServiceValue basiert auf über 36.000 Kundenurteilen und hebt die kontinuierlich hohe Servicequalität von LCC hervor. "Diese Auszeichnung zeigt, dass unser Anspruch an exzellente Beratung und persönlichen Service Früchte trägt", betont Markus Orth, Chef der Lufthansa City Center. "Unsere Teams arbeiten täglich daran, für unsere Kundinnen und Kunden die besten Reiseerlebnisse zu schaffen."Miles & More Verkaufsaktion: 5.000 Extra-Meilen im DezemberPassend zur Auszeichnung startet Lufthansa City Center eine attraktive Frühbucherkampagne für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lufthansa-Vielflieger- und Prämienprogramms Miles & More. Wer im Dezember 2024 beispielsweise eine Pauschalreise von DER Touristik, Schauinsland oder TUI, eine Kreuzfahrt von AIDA, Hapag-Lloyd Cruises oder TUI Cruises oder eine Versicherung der HanseMerkur für den Reisezeitraum Mai bis Oktober 2025 bucht, wird mit 5.000 Extra-Meilen belohnt. "Mit dieser Aktion möchten wir unseren Kundinnen und Kunden nicht nur einen Anreiz bieten, sondern sie auch dazu inspirieren, frühzeitig ihre Traumreise zu buchen", erklärt Orth.Hier Reisebüro in der Nähe finden (https://lufthansa-city-center.com/de/reisebuero-finden/).Über Lufthansa City CenterLufthansa City Center (LCC) ist mit rund 580 Büros in 105 Ländern und einem Gesamtumsatz von rund 5,98 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2023) das weltweit größte unabhängige Franchise-Unternehmen im Reisebüro-markt. LCC ist in den Bereichen Leisure (Touristik) und Corporate (Geschäftsreisen) aktiv. Zur Kette von inha-bergeführten Reisebüros mittlerer Größe gehören allein in Deutschland 280 Büros mit rund 1.800 Mitarbei-tern. Weltweit beschäftigt das Reisebüronetzwerk etwa 6.300 Mitarbeiter. Die Franchise-Zentrale Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH (LCR) ist Hauptaktionär der LCC Reisebüro AG, die in Reisebüros investiert. Gleichzeitig ist die LCR neben der Deutsche Lufthansa AG zu 50 % Gesellschafter der Lufthansa City Center International (LCCI). Die Lufthansa City Center sind Mitglied im Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR), dem Deutschen Reiseverband (DRV), dem Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) und bereits seit 2011 Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative der Tourismusbranche Futouris. Regelmäßig wird Lufthansa City Center von unabhängigen Stellen ausgezeichnet, etwa für den "besten Kundenservice" vom Handelsblatt oder als "bester Mittelstandsdienstleister" von der Wirtschaftswoche.Pressekontakt:Tim Holzapfel, tim.holzapfel@lcc.de, 069/66075-232Original-Content von: Lufthansa City Center Reisebüropartner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51485/5922152