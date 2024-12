NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und damit ihren positiven Erwartungen für die anstehenden Geschäftszahlen des US-Logistikkonzerns Ausdruck gegeben. Das Kursziel für die Aktie hob Analyst Brian Ossenbeck in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung von 350 auf 366 US-Dollar an und beließ die Einstufung auf "Overweight". Er verwies auf gute Chancen, dass das Frachtgeschäft abgespalten und der Gewinnausblick (EPS) für 2025 bestätigt werde./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 00:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2024 / 00:31 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US31428X1063