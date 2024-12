FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Atoss Software mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Buy" belassen. Eine Online-Roadshow des Finanzvorstands vergangene Woche habe belegt, dass das wichtige Geschäft mit Unternehmenssoftware einige ermutigende Signale einer Erholung zeige, schrieb Analyst Nicolas Herms in seiem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dagegen belaste das trübe Konjunkturumfeld weiter den Bereich SMB./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 08:03 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005104400