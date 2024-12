Bonn (www.anleihencheck.de) - Im September stieg die Industrieproduktion in Tschechien gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Allerdings zeige sich ein Rückgang im Vergleich zu den starken Produktionsdaten aus dem Vormonat. Die Zahl der Beschäftigten sei auf 12-Monats-Sicht um 2 Prozent gesunken, jedoch sei der jährliche Durchschnittslohn im September um 5,4 Prozent weiter angestiegen. Seit Jahresanfang belaufe sich das Einkommensplus somit auf rund 7 Prozent. Dies dürfte sich positiv auf die Konsumnachfrage auswirken. Allerdings bleibe eines der größten Fragezeichen für eine nachhaltige Erholung der Industrie die schwache Lage in Deutschland. ...

