Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche verflachte sich die Bundkurve deutlich, so die Analysten der DekaBank.Die 2-jährige Rendite sei wesentlich weniger stark gesunken als die Renditen von 10- bis 30-jährigen Bunds. Die zwischenzeitlich spürbar gestiegenen Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen (OAT) seien am Donnerstag nach Konzessionen von Ministerpräsident Barnier an den Rassemblement National wieder moderater geworden, weil die Wahrscheinlichkeit damit gestiegen sei, dass für den Staatshaushalt 2025 noch eine Einigung gefunden werde. ...

