Munsbach (www.fondscheck.de) - Donald Trump ist wieder US-Präsident, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).Die Renditen von US-Treasuries hätten nach einem kurzen Sprung nach oben fast exakt auf ihrem Ausgangsniveau vom Monatsbeginn geschlossen. Der Markt scheine sich auf eine klare Einschätzung festgelegt zu haben: Trumps Pläne, von höheren Zöllen bis hin zu Deportationen, würden als inflationstreibend gelten. Gleichzeitig würden die angekündigten Steuersenkungen die Erwartung eines wachsenden Haushaltsdefizits wecken - und damit eines steigenden Angebots an Staatsanleihen. Das Ergebnis? Viele würden höhere Renditen für unvermeidlich halten. Die Experten von ETHENEA würden dagegenhalten: Trumps geplante Spar- und Effizienzmaßnahmen dürften die Staatsausgaben deutlich reduzieren. Auch die angekündigten Steuersenkungen könnten den Druck auf US-Unternehmen mindern, an der Preisschraube drehen zu müssen, um ihre Gewinne zu steigern. Der zeitliche Ablauf und die konkrete Ausgestaltung der geplanten Maßnahmen würden jedoch weiter unklar bleiben. Voreilige Rückschlüsse auf die Wirkung einzelner Maßnahmen würden daher zu kurz greifen. Würden beispielsweise Zölle primär als Druckmittel eingesetzt, um Verhandlungsgewinne zu erzwingen? Oder stünden sie im Fokus, um die Staatseinnahmen gezielt zu erhöhen? ...

