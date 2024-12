Auf der IAA in Hannover wurde der Mercedes-Benz eCitaro K vorgestellt. Mit einer Länge von rund 10 Metern und einem äußerst kleinen Wendekreis ergänzt dieser Stadtbus die vollelektrische eCitaro-Familie. Seine Stärken spielt der Kompaktbus vor allem in dicht bebauten Innenstädten oder auf Linien mit geringem Fahrgastaufkommen aus. Flexibilität in kompakter FormDer eCitaro K ist rund 1,5 Meter kürzer als das Solo-Modell und meistert mit einem Wendekreis ...

