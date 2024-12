Leipzig (ots) -Glühwein, gute Laune und ausgelassene Stimmung: Die Firmenweihnachtsfeier gilt als Highlight des Jahres. Doch hinter der lockeren Atmosphäre verbergen sich oft brisante Geheimnisse - nämlich Sex - wie die aktuelle Umfrage vom Online-Magazin Sinneslust.com (https://www.sinneslust.com) und dem Marktforschungsinstitut Appinio mit 1.000 Teilnehmern zeigt. Hier sind die Ergebnisse.Zitation: Die Umfrage wurde am 26.11.2024 von Appinio im Auftrag von Sinneslust.com durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Personen in Deutschland von 16 bis 65 Jahren, repräsentativ für die nationale Bevölkerung.Ein Drittel der der Deutschen hatte bereits Sex auf der WeihnachtsfeierFür die Mehrheit der Befragten bleibt die Weihnachtsfeier unschuldig - zumindest offiziell: 54 Prozent gaben an, niemals Sex auf oder nach einer Firmenweihnachtsfeier gehabt zu haben. Doch was ist mit der anderen Hälfte? Ein genauerer Blick auf die Zahlen offenbart aufregende und teils brisante Fakten.Fast ein Drittel der befragten Männer und Frauen (30,1 Prozent) gab an, zumindest einmal auf einer Firmenweihnachtsfeier Sex gehabt zu haben. Entweder in Form eines Seitensprungs oder eines One-Night-Stands.Fast 16 Prozent der Teilnehmer gestanden, dass sie bei den Feierlichkeiten zwar keinen Sex hatten, jedoch darüber nachgedacht haben. Männer (22 Prozent) gaben dies häufiger zu als Frauen (9,8 Prozent).One-Night-Stands mit Kollegen sind am beliebtesten und Sex mit dem Chef ein TabuDie häufigste Konstellation für erotische Kontakte auf Weihnachtsfeiern: der One-Night-Stand mit einem Arbeitskollegen. Knapp 13 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal mit einem Kollegen intim geworden zu sein. Männer (15,4 Prozent) waren hierbei etwas experimentierfreudiger als Frauen (10,4 Prozent). Interessanterweise wagten 6,7 Prozent der Befragten einen Seitensprung mit einem Kollegen - auch hier lagen die Männer (8,4 Prozent) vor den Frauen (5 Prozent).Sex mit Vorgesetzten bleibt auch auf der Firmenweihnachtsfeier ein Tabuthema, kommt aber trotzdem vor: Nur 4,6 Prozent der Befragten hatten einen One-Night-Stand mit ihrem Chef oder Vorgesetzten, während 3,5 Prozent angaben, sogar einen Seitensprung mit ihrem Vorgesetzten gewagt zu haben - meist Männer (4,6 Prozent im Vergleich zu 2,4 Prozent der Frauen).Anziehungskraft trifft auf Alkohol: Die Hauptgründe für Sex auf der FirmenweihnachtsfeierWas bringt Menschen dazu, auf der Weihnachtsfeier über die Stränge zu schlagen? Hier sind die Ergebnisse:- Alkohol: Glühwein und Co. sind mit 48,5 Prozent der am häufigsten genannte Auslöser. Für Männer (48,9 Prozent) und Frauen (47,9 Prozent) spielt der Konsum von Alkohol eine ähnlich große Rolle.- Entspannte Atmosphäre: Die lockere Stimmung der Feier förderte bei 48,5 Prozent die Lust auf Sex.- Lang gehegte Anziehungskraft: Für 46,2 Prozent der Befragten war dies der Hauptgrund für Intimitäten.- Offensives Flirten: 30,2 Prozent nannten dies als Auslöser für erotische Begegnungen.- Zufällige Nähe: Sitzordnungen oder spontane Gespräche führten bei 27,2 Prozent zu mehr als nur Small Talk - hier sticht der Anteil der Frauen (31,9 Prozent) im Gegensatz zu Männern (24,2 Prozent) hervor.Sexualberaterin und Erotik-Podcasterin Vivien Schadewaldt weiß: "Alkohol lockert die Zunge, aber was wirklich zählt, ist das, was schon lange unter der Oberfläche brodelt. Alte Schwärmereien und zufällige Nähe werden plötzlich zur perfekten Mischung für intime Spannungen. Kommt dann noch offensives Flirten ins Spiel, sind die Hemmungen schneller weg als der erste Glühwein."Aus fast 50 Prozent der Firmen-Sex-Abenteuer wurde eine AffäreDoch was passiert, wenn die Party vorbei ist? Die Umfrage zeigt, dass die Konsequenzen ebenso unterschiedlich wie die Beweggründe sind: Für knapp 36 Prozent blieb es bei einem One-Night-Stand - ein kurzes Vergnügen, das am nächsten Morgen oft nur noch eine verschwommene Erinnerung ist. 47,2 Prozent entwickelten eine Affäre, während 15 Prozent aus dem One-Night-Stand oder Seitensprung eine feste Beziehung machten.Bemerkenswert: Männer gaben häufiger an, dass aus einem Weihnachtsfeie One-Night-Stand eine langfristige Bindung entstand (16,5 Prozent) als Frauen (12,6 Prozent), während sich bei Frauen öfter eine Affäre entwickelte (49,6 Prozent) als bei den männlichen Umfrageteilnehmern (45,6 Prozent).Weihnachtsfeiern sind ein soziales PulverfassDie Umfrageergebnisse werfen ein interessantes Licht auf den Arbeitsplatz als sozialen Mikrokosmos. Die Weihnachtsfeier wird zur Bühne, auf der zwischenmenschliche Spannungen - sexuell wie beruflich - sichtbar werden. Während einige die Gelegenheit nutzen, um lang unterdrückte Gefühle auszuleben, bleiben viele ihrer Zurückhaltung treu.Expertin Vivien Schadewaldt bestätigt: "Weihnachtsfeiern sind ein soziales Pulverfass: Alkohol, entspannte Stimmung und gelöste Atmosphäre schaffen eine Spielwiese, auf der sich Mitarbeiter und Kollegen plötzlich ganz anders verhalten als im strengen Büroalltag - auch auf erotischer Ebene." 