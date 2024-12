Berlin (ots) -Mit dem neuesten Update der FRITZ!App Smart Home erweitert AVM die Möglichkeiten der smarten Heizungssteuerung. Was bisher lediglich im browserbasierten FRITZ!OS ging, ist ab sofort ganz einfach über die FRITZ!App Smart Home möglich: Die umfassende Konfiguration aller Heizkörperregler, die die Zeitpläne der FRITZ!Box unterstützen, ist noch benutzerfreundlicher gestaltet. FRITZ!-Nutzer können sich auf eine Vielzahl neuer Funktionen freuen, die den Komfort erhöhen und eine noch effizientere Energienutzung unterstützen.Die neuen Funktionen in der FRITZ!App Smart Home:- Heizpläne im Überblick: Das Highlight des Releases: Komfort- und Absenktemperaturen lassen sich nun übersichtlich direkt per App konfigurieren und anpassen. Die intuitive Verwaltung der Heizpläne erleichtert das Einstellen von Zeitprofilen und sorgt für ein perfektes Raumklima rund um die Uhr.- Externe Temperatursensoren und Offset-Einstellungen: Eine präzise Temperaturregelung dank der Möglichkeit, externe Temperatursensoren zu integrieren. Zusätzlich können Nutzer die gemessene Temperatur am Heizkörperregler individuell anpassen, um Schwankungen auszugleichen.- Fenster-auf-Erkennung: Über die FRITZ!App Smart Home lassen sich ab sofort die Empfindlichkeit und die Ventilverschließzeit der Heizkörperregler konfigurieren.- Bedien-/Tastensperre: Schutz vor ungewollten Änderungen der Heizregler durch eine Sperrung der Tasten, ideal für Haushalte mit Kindern.- Adaptiver Heizbeginn: Durch die Vorheizphase wird der gewünschte Komfort zur richtigen Zeit erreicht, ganz automatisch.- Temperaturbegrenzung: Bevorzugter Temperaturbereich für mehr Effizienz - die einstellbare Temperaturbegrenzung verhindert zu hohe oder zu niedrige Temperaturen bei manueller Bedienung der Heizkörperregler.- Erstellung und Verwaltung von Gruppen: Mehr Ordnung im Smart Home. Heizkörperregler können jetzt auch über die FRITZ!App Smart Home in Gruppen zusammengefasst werden - für eine zentrale Steuerung und mehr Übersichtlichkeit.Weitere Informationen zu den FRITZ!Apps unter avm.de/produkte/appsZur Presseinformation: avm.de/pi-update-fritzapp-smart-home-heizenPressefotos: avm.de/pressefotosPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.deBluesky @avm-presse.bsky.socialX http://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/5922209