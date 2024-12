Adastra wird als Global Data and Analytics and Innovation Partner of the Year Gewinner ausgezeichnet.

Adastra freut sich, bekannt zu geben, den AWS Data and Analytics Consulting Partner of the Year (Global) and Innovation Partner of the Year (EMEA) Award erhalten zu haben.

Der Data and Analytics Consulting Partner of the Year Award würdigt Adastra für seine Data Analytics- und KI-Kompetenz und seinen Einsatz, seinen Kunden einen unübertroffenen Mehrwert zu bieten. Dies wird durch unser Engagement für die Bereitstellung datengesteuerter Erkenntnisse und Analyrics-Lösungen belegt. Wir setzen modernste AWS-Technologien ein, um Innovationen zu fördern, die Entscheidungsfindung zu rationalisieren, das Geschäftswachstum voranzutreiben und KI-Lösungen bis hin zur Produktion zu fördern.

Mit dem Innovation Partner of the Year Award werden die herausragenden Leistungen von Adastra bei der Bereitstellung von End-to-End-Beratungsdienstleistungen gewürdigt. Dieser Award honoriert unseren nachweislichen Erfolg bei der Verbesserung der Customer Experience durch modernste generative KI-Technologien und Echtzeitanalysen, bereitgestellt durch eine integrierte Reihe von Services, einschließlich Bewertungen, Architektur, Design, Entwicklung, Bereitstellung und laufende Verwaltung von Cloud-Umgebungen und -Anwendungen.

Ein Paradebeispiel für die Innovation von Adastra ist die Entwicklung einer transformativen Enterprise-Search-Lösung für den globalen Saatguthersteller KWS. Die Lösung, die generative KI-Technologien mithilfe von AWS nutzt, optimierte die Datenabrufprozesse der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von KWS. Mit Amazon Bedrock verbesserte die Lösung das Datenökosystem von KWS erheblich und bietet eine nahtlose Integration von MS Teams für den Benutzerkomfort. Bjørn Øst Hansen, Senior Research Lead Knowledge Discovery bei KWS, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "In Adastra haben wir einen Partner mit einem tiefen Verständnis für generative KI und viel Erfahrung in der Umsetzung von AWS-Lösungen gefunden."

Diese umfassende Lösung verbesserte nicht nur die Forschungseffizienz von KWS, indem sie eine 40% schnellere Informationsbeschaffung ermöglichte, sondern beschleunigte auch die Innovation, indem sie den Ansatz des Unternehmens zur Agrarforschung und -entwicklung veränderte. Sie bot erhebliche Vorteile, darunter erhöhte Benutzerzufriedenheit, strategische Unternehmenstransformation hin zu mehr Nachhaltigkeit und Innovation sowie erhebliche Kosteneinsparungen.

"Diese Anerkennung von AWS ist nicht nur eine Auszeichnung. Sie ist ein Spiegelbild unseres unerschütterlichen Engagements für Exzellenz und Innovation. Die Auszeichnung als Data and Analytics Consulting Partner of the Year und Innovation Partner of the Year unterstreicht unsere Kompetenz und das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, um ihre Cloud-Reisen zu steuern. Es bestärkt uns in unserem Bestreben, durch AWS-Technologien weiterhin einen wesentlichen Beitrag zu leisten", so Rob Turner, Global CEO von Adastra

Wie während der Partner Awards Gala auf der AWS re:Invent 2024 bekannt gegeben, würdigen die Regionalen and Globalen AWS Partner Awards eine große Auswahl an AWS-Partnern, die sich im vergangenen Jahr auf Spezialisierung, Innovation und Zusammenarbeit konzentriert haben. Die Regionalen and Global AWS Partner Awards zeichnen Partner aus, deren Geschäftsmodelle sich ständig weiterentwickeln und mit Hilfe von AWS florieren, um ihre Kunden bestmöglich zu unterstützen.

Die Regionalen and Globalen AWS Partner Awards umfassten einen Selbstnominierungsprozess in mehreren Preiskategorien, die sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene verliehen wurden. Alle AWS-Partner wurden eingeladen, teilzunehmen und eine Nominierung einzureichen. Die eingereichten Auszeichnungen wurden von dritter Seite (von Canalys) geprüft und mit besonderem Augenmerk auf Kundenerfolgs-Anwendungsfälle ausgewählt.

Darüber hinaus gab es mehrere datengesteuerte Auszeichnungskategorien, die anhand eines einzigartigen Satzes von Metriken bewertet wurden, die dazu beigetragen haben, die Leistung der AWS-Partner im vergangenen Jahr zu messen. Canalys überprüfte die verwendeten Datensätze, um sicherzustellen, dass alle Messungen und Berechnungen objektiv und genau waren. Die Finalisten repräsentierten die drei bestplatzierten AWS-Partner in jeder Kategorie.

Das AWS Partner Network (APN) ist ein globales Programm, das sich auf die Unterstützung von Partnern konzentriert, um ihre Reise in die Cloud zu innovieren und zu beschleunigen und das gesamte Spektrum von AWS voll auszunutzen.

Über Adastra

Seit über zwei Jahrzehnten machen wir Unternehmen zu digitalen Vorreitern und helfen globalen Organisationen, Innovationen zu entwickeln, operative Exzellenz zu erreichen und eine unvergessliche Customer Experience zu schaffen und das alles mit der Kraft ihrer Daten.

An der Spitze von KI-Services, Daten- und Cloud-Diensten sowie digitalen und Governance-Services liefern wir Lösungen für Unternehmen, um Daten zu nutzen, die sie verwalten und denen sie vertrauen können, um sie mit ihren Kunden zu verbinden, und ihre Kunden mit der Welt.

