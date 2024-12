Die Evotec SE verzeichnet an der Börse weiterhin eine schwache Performance. Der Biotechnologie-Konzern musste im XETRA-Handel erneut Verluste hinnehmen, wobei die Aktie auf 8,79 Euro zurückfiel. Damit liegt der Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 21,69 Euro vom Dezember 2023. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Umsatzrückgang von 5,8 Prozent auf 184,89 Millionen Euro, während das Ergebnis je Aktie bei -0,22 Euro stagnierte. Trotz der aktuellen Schwächephase bewerten Analysten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 9,68 Euro.

Neue Beteiligung sorgt für Bewegung

Eine bedeutende Entwicklung zeichnet sich durch den Einstieg der kanadischen Connor, Clark & Lunn Financial Group ab. Über ihre Tochtergesellschaft Global Alpha Capital Management Ltd. hat die Gruppe einen Anteil von 3,06 Prozent an Evotec erworben. Diese Beteiligung entspricht 5.437.444 Aktien und könnte neue Impulse für die weitere Kursentwicklung geben.

