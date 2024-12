Stuttgart (ots) -Neues morgendliches Moderationskonzept / Start am 6. Januar 2025 in SWR1 RPDer Radiosender SWR1 Rheinland-Pfalz setzt ab dem 6. Januar 2025 auf ein neues Moderationskonzept für seine Morgensendung "Guten Morgen Rheinland-Pfalz": Erstmals wird die Show in einer Doppelmoderation präsentiert. Mit bekannten Stimmen und neuer Dynamik begleiten abwechselnd die Teams Claudia Deeg und Christian Balser sowie Steffi Stronczyk und Michael Lueg die Hörerinnen und Hörer ab 5 Uhr durch den Morgen. Im Fokus stehen gut recherchierte Nachrichten, spannende Interviews, unterhaltsame Inhalte und regionale Geschichten, die Orientierung und Überblick über die wichtigsten Themen des Tages bieten. SWR1 Rheinland-Pfalz erreicht mit der Morgensendung bis zu 255.000 Hörerinnen und Hörer pro Stunde.Der neue Morgen bei SWR1 RPMit der Doppelmoderation spricht SWR1 Rheinland-Pfalz gezielt aktive, aufgeschlossene und informationsinteressierte Hörerinnen und Hörer an, die Wert auf regionale und relevante Themen legen. Dabei versteht sich die Sendung weiterhin als Wegweiser im Nachrichtendschungel, sie erklärt, ordnet ein und wird durch den Dialog der Moderations-Teams noch lebendiger und emotionaler. "Wir wollen den Menschen in Rheinland-Pfalz einen noch persönlicheren und lebendigeren Morgen bieten", erklärt SWR1 RP Programmchef Roland Welling. "Die Kombination aus zwei Moderatoren ermöglicht es uns, Themen noch vielfältiger zu präsentieren und die Sendung gleichzeitig moderner und nahbarer zu gestalten, ohne aufgedreht zu sein. Das ist die neue Tonalität."Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Weitere Informationen: http://swr.li/swr1-rp-startet-doppelmoderationNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter)Pressekontakt: Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5922231