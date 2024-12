Düsseldorf (ots) -Mit seiner Weihnachtskampagne lädt das italienische Lingerie-Label Intimissimi ab dem 3. Dezember 2024 dazu ein, festliche Magie auf ganz besondere Weise zu erleben. Die Marke, die für Schönheit, Design und Passform steht, setzt ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit Heidi Klum und ihrer Tochter Leni fort. Die beiden präsentieren in einer zauberhaften Szenerie auf Schloss Bensberg die schönsten Weihnachts-Styles von Intimissimi.Der neue Spot greift das Konzept der Herbstkampagne auf, indem er erneut die Kunstform "the art of Italian film" zum Thema macht und in weihnachtlicher Atmosphäre weiterentwickelt. So wird der Intimissimi-Claim "the art of Italian lingerie" zelebriert - diesmal in festlichem Gewand.Ein Weihnachts-Szenario: ein Wohnzimmer, das in feierlichem Rot und Beige gehalten ist. Im Hintergrund glänzen Weihnachtskugeln, das Licht ist warm, die Atmosphäre cozy. In roten Seiden-Pyjamas gekleidet sitzen die beiden auf der Couch, als Leni Heidi eine Geschenkbox reicht. Wie in einem Dejà Vu befindet sich darin die alte Retro-Kamera, die schon in der Herbstkampagne eine wichtige Rolle spielte. Mit einem Blick durch das Objektiv taucht das Duo auch diesmal in eine andere Realität ein, die die beiden in romantischer Lingerie zeigt. Heidi und Leni filmen einander abwechselnd und haben Spaß an der Leichtigkeit des Augenblicks. Gut gelaunt versprühen die beiden Festtagsstimmung, Christmas Vibes und Positivität.Im Mittelpunkt stehen edle Seiden- und Spitzen-Styles in festlichem Rot und klassischem Schwarz, die Sinnlichkeit und italienisches Design vereinen. Mit der neuen Kampagne unterstreicht Intimissimi einmal mehr seine Mission, Frauen in jeder Lebensphase und in jedem Moment - ob gemütlich im Pyjama oder glamourös in eleganter Spitze - zu feiern. Das Label zelebriert die Einzigartigkeit jeder Frau in all ihren Facetten und lässt sie sich in ihrer Unterwäsche selbstbewusst und sinnlich fühlen.Heidi Klum ist erfolgreiches Model, Moderatorin, Produzentin, Unternehmerin und Mutter von vier Kindern. Auch ihre 20-jährige Tochter Leni hat die Modewelt mit internationalen Magazin-Covern, Fashion Shows und Event-Teilnahmen schon längst erobert.Fotograf und Regisseur war kein geringerer als Rankin. Seine Fotografien werden nicht nur in internationalen Top-Magazinen veröffentlicht, sondern auch in Galerien und Museen wie zum Beispiel im MoMA in New York und im Victoria & Albert Museum in London ausgestellt.Die Creative Direction übernahm auch diesmal wieder Thomas Hayo. Seine kreativen Arbeiten wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und werden teilweise ebenfalls im MoMA in New York ausgestellt.Die Weihnachtskampagne ist ab dem 3. Dezember online auf www.intimissimi.de und auf den Social Media Accounts des Labels zu sehen. "The Art of Italian Lingerie" in ihrer festlichsten Form.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingKaiserswerther Straße 13240474 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.comTel.: 0176-70646206Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134324/5922243