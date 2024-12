Die Scout24 SE, Betreiber der führenden Immobilienplattform ImmoScout24, hat die Übernahme der neubau kompass AG bekanntgegeben. Mit diesem strategischen Schritt erweitert Scout24 sein Angebot um eine spezialisierte digitale Marketingplattform für Neubauprojekte im Wohnungsbau und in der Immobilienentwicklung in Deutschland. neubau kompass: Eine etablierte Plattform für Neubauimmobilien Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat sich neubau kompass als führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Neubauimmobilien in Deutschland etabliert. Das Unternehmen bietet hochwertige Immobilienangebote, eine ...

