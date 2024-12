Frankfurt am Main (ots) -Über einen Löwen konnte sich Toursim Ireland beim diesjährigen Natourale Natur- und Filmfestival in Wiesbaden freuen. Ausgezeichnet wurde die YouTube-Kampagne "Irland: Eine Lovestory", konzipiert und produziert von Hansmann PR (München) zusammen mit Rio Film (Hamburg). Damit platzierte sich der Imagekampagnenfilm vor Produktionen aus Kanada und Südafrika auf dem ersten Platz in der Kategorie "Best Commercial". "Es war ein sehr unkonventionelles Projekt für uns, dessen Mut sich heute erneut ausgezahlt hat", sagt Nadine Lehmann, Market Managerin Germany von Tourism Ireland auf der Preisverleihung im Kurhaus Wiesbaden. Bei dem renommierten Natur- und Filmfestival wurden insgesamt 512 Filme aus 54 Ländern eingereicht und Preise in sechs Kategorien vergeben.Der dreieinhalbminütige Imagefilm "Irland: eine Lovestory" begleitet den deutschen Schauspieler und Moderator Uke Bosse auf seiner Entdeckungsreise über die grüne Insel. Anfangs noch skeptisch, verliebt er sich dabei in die Menschen, die Kultur und die einzigartige Natur Irlands. "Der schräge Humor, das kreative Schafskostüm und Hauptdarsteller Uke Bosse haben uns sofort überzeugt", erklärt Moderatorin und Jurymitglied Tamina Kallert.Mut zahlt sich aus!Die jüngste Anerkennung krönt das kreative Leuchtturmprojekt von Tourism Ireland Deutschland. Idee und Konzept entstanden in Zusammenarbeit von Tourism Irelands Kommunikationsagentur Hansmann PR und der Filmproduktionsfirma Rio Film aus Hamburg unter der Federführung von HPR-Kreativdirektor Tobias Pützer. "Die Kampagne war ein echtes Herzensprojekt", erklärt Kristina Gauges, Consumer Communications Manager von Tourism Ireland. "Ziel war es, Irlands einzigartigen Charakter, die Gastfreundschaft der Menschen und die Naturgewalt des Landes darzustellen, ohne dabei in Klischees zu verfallen oder bereits Gesehenes zu wiederholen." Eine Strategie, die sich ausgezahlt hat. Die Kampagne übertraf alle Erwartungen: Mit einem Ad-Budget von rund 40.000 Euro verzeichnete "Irland: Eine Lovestory!" in nur sechs Wochen über 1,6 Millionen Views auf YouTube und erreichte 10,3 Millionen Impressions bei einer hohen Engagement-Rate von 11,4 Prozent.Kampagne mit Strahlkraft"'Irland: Eine Lovestory!' war als Testrakete gedacht," erläutert Nadine Lehmann. "Es war die erste Video-Kampagne, die wir von Frankfurt aus für den deutschsprachigen Markt konzipiert und umgesetzt haben." Umso glücklicher sind wir nun über die Adelung durch die Jury der Natourale. Denn als eines der größtes und bedeutendsten Natur- und Filmfestivals weltweit setzt die Natourale höchste Maßstäbe in Bezug auf Kreativität, Umsetzung und Aussagekraft. "In einem derart hochkarätigen Umfeld mit internationalen Produktionen von Arte über ZDF bis BBC mit zum Teil siebenstelligen Budgets ausgezeichnet zu werden ist eine große Ehre und unterstreicht die Strahlkraft der kreativen Kampagne", sagt Marcel Brunnthaler, Geschäftsführender Gesellschafter von Hansmann PR."Der zweite Teil der Kampagne von Uke Bosses Entdeckungsreise "Irland: Liebe hat viele Gesichter"ist seit Juni 2024 online. Ein dritter Teil wird im April 2025 produziert werden.- Mehr Informationen auf www.ireland.com- Den Film "Irland: Eine Lovestory" gibt es hier (https://www.youtube.com/watch?v=MfzXVjV90rE) zu sehen- Den Trailer zum Video gibt es hier (https://www.youtube.com/watch?v=_TCcV7nKhfs)- Alle Video- und Foto-Assets zum Film als Download gibt es hier (https://hansmannpr.de/irland-lovestory/)- Den Film "Irland: Liebe hat viele Gesichter" gibt es hier (https://www.youtube.com/watch?v=entAIO119_c)- Infos, Video- und Foto-Assets zum 2. Teil gibt es hier (https://hansmannpr.de/irland-die-lovestory-geht-weiter/)Die Irland Information Tourism Ireland ist die touristische Marketing-Organisation der Insel Irland: www.ireland.com / Broschürenbestellung Pressekontakt: presse@tourismireland.com, https://media.ireland.comFür weitere Informationen, Rückfragen und Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte:Tobias Pützer, Creative Director Hansmann PRTel: +49 (89) 360 54 99-27E-Mail: t.puetzer@hansmannpr.deOriginal-Content von: Irland Information Tourism Ireland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51158/5922248