Linz (www.anleihencheck.de) - Die vorläufigen BIP-Daten in Tschechien für das dritte Quartal 2024 lagen mit +1,3% (im Jahresvergleich) im Rahmen der Erwartungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Durch die enge wirtschaftliche Verflechtung mit Deutschland sei zu befürchten, dass die finalen BIP-Daten nach unten angepasst würden. Der Ruf der Industrie nach niedrigeren Zinsen sei laut. Der tschechischen Notenbank (CNB) seien jedoch die Hände gebunden, da die Inflation zu hartnäckig sei. Die letzte Zinsentscheidung der CNB sei Anfang November gewesen, als der Leitzins auf 4,00% angepasst worden sei. Die nächste Zinsentscheidung werde am 19.12.2024 getroffen. Man rechne mit einer Zinspause der CNB. Das Hauptargument sei der Inflationsdruck. Die jüngsten Inflationsdaten hätten von 2,6% auf 2,8% zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...