Zürich (www.anleihencheck.de) - Nach den US-Präsidentschaftswahlen hat sich, insbesondere mit Blick auf 2025, bei den Konjunktur- und Markterwartungen ein außerordentlich hoher Konsens gebildet, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.Basierend auf den bisher bekannten Ankündigungen Trumps würden für die USA ein solides Wirtschaftswachstum und deshalb auch starke Aktienmärkte, ein fester US-Dollar, ein höheres Staatsdefizit und entsprechend höhere langfristige Zinsen erwartet. Hohe Konsenserwartungen seien allerdings an den Finanzmärkten meist bereits eingepreist. Nur wenige vom Konsens abweichende neue Entwicklungen würden ausreichen, um die Kurse von den erwarteten Trends abzulenken. ...

