Soldaten, die persönlich schwören, den Papst zu schützen - die bereit sind, alles zu geben, um dessen Sicherheit zu gewährleisten: Die zweiteilige 3sat/SRF-Dokumentation "Die Schweizergarde - Das geheime Leben", die am 11. Dezember 2024, ab 20.15 Uhr als Erstausstrahlung zu sehen ist, stellt die besondere Armee vor. Teil 2 läuft im Anschluss von Teil 1 um 21.05 Uhr.Offiziell gegründet wurde die Schweizergarde 1506. Heute wie damals verlässt der Papst sich auf die Soldaten, deren Pflicht es ist, ihn vor Bedrohungen zu schützen. Warum entscheiden sich auch heute noch junge Männer, der Schweizergarde beizutreten? Der Film von Golden-Globe-Gewinner Jesús Garcés Lambert gibt exklusive Einblicke in das Leben der Männer in ihrer Kaserne im Vatikan und während ihrer Einsätze auf Auslandsreisen des Papstes. Und er blickt zurück auf die Entstehungsgeschichte der Schweizergarde. Erstmals sind Dokumente aus Privatarchiven der Gardisten zu sehen. Interviews mit namhaften Historikern, Sicherheitsexperten, Journalisten, Veteranen, den Gardisten selbst und ihren Familien lassen die geheime Schweizergarde lebendig werden.Die Sendung wird mit Untertiteln angeboten.