DJ MARKT USA/Wenig verändert - Blicke richten sich auf US-Arbeitsmarkt

Eine wenig veränderte Eröffnung zeichnet sich am Dienstag an der Wall Street ab. Damit dürfte die Rekordjagd, die am Vortag die technologielastigen Nasdaq-Indizes und den S&P-500 auf neue Allzeithochs geführt hatte, vorerst beendet sein. Die Blicke richten sich zunehmend auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Davon erhoffen sich die Anleger Hinweise darauf, wie die US-Notenbank auf ihrer Sitzung am 17./18. Dezember entscheiden wird. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um 25 Basispunkte laut CEM FedWatch-Tool bei 73 Prozent, gegenüber 59 Prozent vor einer Woche.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist am Berichtstag übersichtlich. Es wird nach der Eröffnung lediglich die Zahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen für den Oktober veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten geht es für die Tesla-Aktie vorbörslich um 1,3 Prozent nach unten. Elon Musk hat in der juristischen Auseinandersetzung um sein 56 Milliarden US-Dollar schweres Vergütungspaket bei Tesla erneut eine Niederlage einstecken müssen. Ein Gericht in Delaware hielt an seiner ablehnenden Entscheidung aus dem Januar fest. Die Tesla-Aktionäre hatten das Paket zuvor zum zweiten Mal abgesegnet. Zudem sind Teslas Verkäufe in China im November angesichts der verschärften Konkurrenz durch chinesische Rivalen um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Honeywell (-2,0%) muss seinen Ausblick für das Gesamtjahr erneut senken. Der US-Technologiekonzern begründete den Schritt mit Investitionen in eine neue strategische Vereinbarung mit dem Flugzeughersteller Bombardier. Diese Investitionen belasteten sowohl den Umsatz als auch den Gewinn in diesem Jahr, so der Konzern. Nach Handelsende wird noch Salesforce (+0,3%) Zahlen für das dritte Quartal vorlegen.

December 03, 2024

