Arnsberg (ots) -Das Familienunternehmen GRAEF hat sich als führender Anbieter von Schneidetechnik etabliert und kann auf eine über 100-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken. Kein Wunder, dass das Unternehmen bereits zum siebten Mal in Folge zu einer "Marke des Jahrhunderts" gekürt wurde. Damit ist GRAEF auch weiterhin Teil einer exklusiven Auswahl renommierter Marken, die "Deutsche Standards" setzen. Die Auszeichnung wird von der zur ZEIT Verlagsgruppe gehörenden "Deutsche Standards" alle drei Jahre verliehen. Das Leitmotiv der Preisträger 2025 ist Transformation. Sie führt laut Herausgeber Dr. Florian Langenscheidt Marken aus einer großen Geschichte in eine verheißungsvolle Zukunft. Und genau diese Transformation gelingt GRAEF seit über 100 Jahren vorbildlich. Immer wieder passt sich die Marke dem Wandel der Zeit an und geht auf aktuelle Trends ein. Das zeigt nicht zuletzt eine absolute Innovation im GRAEF Erfolgssektor Allesschneider. "Unser ultrakompakter und klappbarer Allesschneider MYtiny vereint all unsere Kompetenz und bringt sie auf ein neues Level - nämlich in ein Format, das perfekt in kleine Küchen, das Tiny House oder zum Camping passt. Genau das hat unserem Sortiment noch gefehlt", erklärt Hermann Graef, Geschäftsführer der Gebr. GRAEF GmbH & Co. KG. "Es ist uns eine große Ehre, seit der ersten Ausgabe der Siegelvergabe 2004 jedes Mal als 'Marke des Jahrhunderts' aufzutreten", sagt er weiter.Durch hochgradige Spezialisierung sowie fundiertes Fachwissen hat sich GRAEF seine Position als marktführender Hersteller im Segment Allesschneider erarbeitet und setzt von jeher Standards in diesem Bereich. Das Unternehmen überzeugt seit der Einführung des ersten Allesschneiders 1953 mit herausragender Produktqualität, Langlebigkeit und dem Label "Handmade in Germany". Jeder Schritt der Produktionskette - von der Idee bis zur Fertigung und Reparatur - findet in der werkseigenen Produktion im sauerländischen Arnsberg statt. Dementsprechend wurde über mehrere Jahrzehnte hinweg ein einzigartiges Fertigungs-Know-how aufgebaut. Dank kontinuierlicher Weiterentwicklung und Anpassung an veränderte Konsumgewohnheiten gilt GRAEF weiterhin als der Spezialist für Schneidetechnik, nicht nur für die heimische Küche, sondern auch für Profis in der Gastronomie, dem Lebensmitteleinzelhandel oder der fleischverarbeitenden Industrie. So bietet das Familienunternehmen das "Beste aus zwei Welten". Und genau diese, auf dem Markt so einzigartige Symbiose beider Geschäftsfelder bringt immer wieder lösungsorientierte und anwenderfokussierte Synergien hervor. So ist es kein Wunder, dass patentierte Technologien aus dem GRAEF Profibereich auch immer wieder auf Allesschneider für den Consumer-Markt heruntergebrochen werden.Aber das Sortiment des Unternehmens umfasst auch noch viele andere Küchengeräte. 2024 hat das Unternehmen seine Kompetenzbereiche neu ausgerichtet und das Sortiment in vier Produktwelten gegliedert, die die einzelnen GRAEF Spezialistenkompetenzen reflektieren: die Schneidwelt mit der Kerndisziplin Allesschneider, die Kaffeewelt mit hochwertigen Siebträger-Espressomaschinen und erstklassigen Kaffeemühlen, die Backwelt mit dem Heroprodukt, der Küchenmaschine MYestro, und die Helferwelt mit Küchengeräten wie Mixern, Wasserkochern, Toastern und Co. All dies macht GRAEF zu einer der stärksten Marken Deutschlands.MYtiny unterstreicht Ingenieurskunst und ErfindergeistDie neuste GRAEF Innovation ist der clevere Klappallesschneider MYtiny. Das kleine Multitalent passt dank seiner kompakten Größe und intelligenten Designlösung in jede Küchenschublade und ist darum besonders für kleine Küchen geeignet oder auch für alle, die Wert auf freie Arbeitsflächen legen und alle Küchengeräte gerne verstaut wissen. Trotz seiner geringen Größe bietet der MYtiny alle Vorteile eines vollwertigen Vollmetall-Allesschneiders und kann mit Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit überzeugen. Mit diesem Modell ergänzt GRAEF seine Schneidwelt um das entscheidende Puzzleteil. Der MYtiny ist ein einzigartiges, mobiles Produkt, in dem über 100 Jahre Ingenieurskunst und Erfindergeist zusammengeführt wurden. Er unterstreicht GRAEFs gelungene Kombination von Tradition und Innovation und zeigt, dass hochwertige Schneidetechnik an eine sich stetig verändernde Welt angepasst werden kann.Alle drei Jahre wird der Preis "Marke des Jahrhunderts" von "Deutsche Standards" verliehen. Das dazugehörige Buch "Deutsche Standards - Marken des Jahrhunderts" würdigt seit mehr als 20 Jahren Unternehmen, die den Unterschied machen und Deutschlands Wirtschaft prägen. Das Auswahlverfahren beruht auf drei Phasen: Zuerst werden Produktkategorien ausgewählt und dann passende deutsche Marken gesucht, die anschließend bewertet werden. Die erfolgreichen Markengeschichten werden zudem im Podcast und online präsentiert.