Frankfurt am Main (ots) -Die 54. Auflage der Benefizveranstaltung der Sporthilfe steigt am 22. Februar 2025 in der Festhalle Frankfurt zugunsten Deutschlands bester Nachwuchs- und Spitzensportler:innenZugunsten von Deutschlands besten Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen: Am 22. Februar 2025 bittet die Sporthilfe mit dem Ball des Sports Deutschlands Elite aus Sport, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in die Festhalle Frankfurt, um Europas größte Benefizveranstaltung im Sport zu feiern. Die 54. Auflage bietet den 1.600 Ballgästen am Vorabend der Bundestagswahl ein faszinierendes Showprogramm mit sportlichen Darbietungen von geförderten Spitzenathlet:innen. Die Medaillengewinner:innen der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris werden zu den exklusiven Gästen der Veranstaltung gehören.Karsten Petry, im Vorstand der Sporthilfe verantwortlich für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Events: "Die Sporthilfe-geförderten Athlet:innen haben uns mit ihren großartigen Leistungen und Erfolgen im vergangenen Jahr, insbesondere bei den Spielen in Paris begeistert, viele sind weiter zu Vorbildern gewachsen. Dass es aktuell mehr denn je solche Vorbilder in unserer Gesellschaft braucht, davon sind die Sporthilfe und ihre Partner überzeugt. Auch deshalb stellen wir die Athlet:innen beim Ball des Sports 2025 wieder in den Mittelpunkt."Mit dem exklusiven Sport- und Showprogramm aus dem olympischen und paralympischen Sport lässt die Sporthilfe die Spiele von Paris noch einmal aufleben. Im Mittelpunkt der glanzvollen Veranstaltung stehen am 22. Februar 2025 die Sportart Trampolin sowie eine bunte Mischung aus dem Para-Sportbereich: Para-Tischtennis, Sitzvolleyball und Rollstuhlrugby werden das Publikum ins Staunen versetzen. Die Sportflächen sind aufwendig in den Publikumsbereich integriert, sodass sich die Gäste nicht nur auf "Spitzensport hautnah", sondern auch auf ein spektakuläres Ambiente freuen dürfen. Darüber hinaus wird im Rahmen des 54. Ball des Sports Schwimm-Legende Michael Groß mit der "Goldenen Sportpyramide" für sein Lebenswerk ausgezeichnet.Die begehrten Tickets für den Ball des Sports zum Einzelpreis von 1.200 Euro sind exklusiv den geladenen Gästen der Sporthilfe vorbehalten. Ticketanfragen können direkt an die Sporthilfe (event@sporthilfe.de) gestellt, jedoch nur bei entsprechender Kapazität zugelassen werden. Mit der Einladung verbindet die Sporthilfe die Bitte um eine zusätzliche Spende (gegen Zuwendungsbescheinigung) in Höhe von mindestens 400 Euro pro Person. Ziel der Stiftung ist es, durch das Event einen hohen sechsstelligen Benefiz-Erlös zugunsten der besten deutschen Nachwuchs- und Spitzensportler:innen zu erwirtschaften, und damit, gemäß der aktuellen Sporthilfe-Kampagne "Wir gehen weiter", einen wichtigen Beitrag zur Förderung für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo und die Sommerspiele 2028 in Los Angeles zu generieren.Der Ball des Sports stellt damit für die Sporthilfe die sowohl finanziell als auch ideell wichtigste Veranstaltung im Jahr dar. Um internationale Spitzenleistungen zu ermöglichen und zu feiern, ist der Ball des Sports die wichtigste gesellschaftliche Plattform Deutschlands, mit der die Sporthilfe Deutschlands beste Athlet:innen mit ihren Partnern und Förderern, mit Führungskräften aus der deutschen Wirtschaft sowie mit Prominenz aus Politik und Gesellschaft zusammenbringt und ihnen auch außerhalb der Wettkämpfe eine mediale Plattform bietet. Damit unterstreicht die Sporthilfe ihre große Wertschätzung gegenüber den Leistungen der Athlet:innen.Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe, sorgt mit seinem exklusiven Fahrservice für eine stilvolle Ankunft der Ballgäste am Roten Teppich. Mehr als 150 Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren und Partner beim Gala-Programm und der traditionellen Tombola mit Preisen im Wert von rund 300.000 Euro. Für bargeldloses Bezahlen sorgt auch in diesem Jahr die Deutsche Bank, ebenfalls Nationaler Förderer der Sporthilfe.Hinweis für Medienvertreter:innenKostenfrei nutzbare Bilder vom Ball des Sports 2024 finden Sie hier zum Downloaden... (https://bit.ly/3RkHhPn) Bildquelle: picture alliance für SporthilfeMedien AkkreditierungFür eine Vor-Ort-Berichterstattung teilen Sie uns Ihren Akkreditierungswunsch bitte bis spätestens Freitag, 7. Februar 2025, über folgendes Akkreditierungsformular mit: Hier klicken, um zur Anmeldung zu gelangen (https://pro.formcloud.de/formcycle/form/alias/2161/Ball_des_Sports_2025_Presse/)-------------------------------------------------------------------------------"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.