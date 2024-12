Freiburg (ots) -Die Haufe Group hat die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten. Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, überreichte CEO Birte Hackenjos und CFO Harald Wagner die Auszeichnung für herausragende unternehmerische Leistungen und zum Dank für besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft.Die Festveranstaltung, zu der das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus eingeladen hatte, fand am 28. November 2024 im Stuttgarter Schloss statt. CEO Birte Hackenjos und CFO Harald Wagner nahmen am Abend gemeinsam Auszeichnung und Urkunde für die Haufe Group entgegen. Insgesamt wurden sieben Persönlichkeiten und sechs Unternehmen mit der Wirtschaftsmedaille geehrt. "Solange unser Land solche Persönlichkeiten hat, wie wir sie heute ehren, solange muss uns um unsere Zukunft nicht bange sein", betonte Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut in ihrer Rede an die Ehrengäste.Digitalisierung und Transformation als erfolgreiche UnternehmenstreiberIn ihrer Laudatio würdigte die Ministerin den Werdegang der Haufe Group, die - einst als Rudolf Haufe Verlag in Freiburg gegründet - bereits 1994 eine digitale Transformation vollzogen hätte. "Transformation ist für die Haufe Group also ein Dauerzustand und nachhaltige Entwicklung und gemeinsame Verantwortung sind eine Kernbotschaft, zu der die Haufe Group auch ihre Kundinnen und Kunden befähigen will", so die Ministerin.CEO Birte Hackenjos betonte in ihrer Dankesrede, dass sie die Auszeichnung mit der Wirtschaftsmedaille auch als eine Würdigung des Mittelstandes verstehe. Ihr besonderer Dank richtete sich an die Gesellschafter:innen der Haufe Group für ihr Vertrauen und den Gestaltungsspielraum sowie an alle Mitarbeitende, ohne die diese Auszeichnung nicht möglich gewesen wäre.Über die AuszeichnungDie Wirtschaftsmedaille wird seit 1987 für besondere Verdienste an der Wirtschaft und Gesellschaft im Land Baden-Württemberg verliehen. Maßgebliche Kriterien für die Bewertung der wirtschaftlichen Leistung im Rahmen des Auswahlverfahrens für die Verleihung der Wirtschaftsmedaille sind laut Wirtschaftsministerium beispielsweise der Erhalt oder die Einrichtung von qualifizierten Arbeitsplätzen. Ebenso werden besondere Leistungen in den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung, Wissenstransfer und ressourcenorientiertes Wirtschaften bewertet.Über die Haufe GroupDie Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen. Mit Content, Software und Weiterbildung. Das Familienunternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist breit aufgestellt, um seine Kundinnen und Kunden mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende an zehn Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kundinnen und Kunden aus der DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von Solo-Selbstständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.Pressekontakt:Felizia MertenCorporate CommunicationsT +49 761 898-3893presse@haufegroup.comHaufe Group SEMunzinger Str. 9, 79111 Freiburghaufegroup.comOriginal-Content von: Haufe Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106930/5922369