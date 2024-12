Köln (ots) -Wer war der legendäre Dichter und Sänger, der mit seinen Liedern Tiere zähmte, Felsen zum Weinen brachte und selbst den Gott der Unterwelt betörte? Dem Mythos Orpheus ist das WDR Funkhausorchester auf der Spur - gemeinsam mit Elke Heidenreich, am 21. März 2025 auf der lit.COLOGNE."Auf Orpheus' Spuren" ist eine Mischung aus Literatur und Musik. Schriftstellerin Elke Heidenreich liebt beides und so verwundert es nicht, dass der begnadete Dichter und Sänger Orpheus Einzug in ihr literarisches Werk gehalten hat. Das WDR Funkhausorchester unter der Leitung von Ari Rasilainen schafft den musikalischen Rahmen mit Stücken rund um die Orpheus-Legende aus verschiedenen Epochen. So spielt Solo-Harfenistin Esther Peristerakis eine Bearbeitung des Liedes "Ach, ich habe sie verloren" aus der Oper Orpheus und Eurydike von Christoph Willibald Gluck (1714-1787).Ebenfalls im Programm: Ein Arrangement des Leverkusener Komponisten Christian Dellacher aus dem preisgekrönten Musical Hadestown. Und Marc-Aurel Floros, Spezialist für die Kombination von Literatur und Musik, arrangierte Reinhard Meys Klassiker "Ich wollte wie Orpheus singen" für das WDR Funkhausorchester. Eigens für diesen Abend komponierte Floros zudem das Stück "Song of Eternity".Die Konzert-Lesung findet am 21. März 2025 im Funkhaus Wallrafplatz statt. Beginn ist um 20 Uhr.Der Vorverkauf für die lit.COLOGNE startet am 3. Dezember.Das Konzert wird auch als Livestream bei WDR Klassik und im Radio bei WDR 3 übertragen.www.youtube.com/wdrklassikPressekontakt:WDR Kommunikationkommunikation@wdr.de0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5922390