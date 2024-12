Hannover (ots) -- Burger King® Deutschland sorgt für Anime-Flair in den Restaurants.- Durch die Kooperation mit One Piece wird die Produktpalette des Schnellrestaurants für limitierte Zeit um zwei Burger ergänzt.- Ruffy Burger und Sanji Burger im Menü mit limitierten T-Shirts erhältlich."Sag mal Vivi, kennst du nicht das Sprichwort: Wer Hunger hat, soll mächtig was futtern!" - Das sagte einst Ruffy von One Piece, ein Spruch, der aktuell mehr als passend ist, denn Anime-Fans können bei Burger King® nun so richtig satt werden. Burger King® Deutschland verkündet seine limitierte Kooperation mit dem ikonischen Anime One Piece, in dessen Fokus die beiden Charaktere Ruffy und Sanji stehen. Mit der Aktion erfüllt Burger King® einmal mehr die Wünsche seiner Fans, denn nach der sehr erfolgreichen Partnerschaft in Frankreich hatten in den letzten Monaten auch hierzulande Anime-Fans auf den Social-Media-Kanälen der Schnellrestaurantkette lautstark "One Piece x Burger King®" gefordert.Für die Kooperation wird das Produktsortiment um zwei komplett neue Burger, die nur im Menü erhältlich sind, ergänzt. Der Ruffy Burger besteht aus einem saftigen flame-grilled Whopper® Patty, würziger Barbecue- und Joghurt-Pfeffer-Sauce, die mit Röstzwiebeln gekrönt werden. Der Sanji Burger überzeugt mit einem würzigen Long Chicken® Patty, auf einem extra langen Sesambrötchen in Kombination mit einer Senfsauce und Röstzwiebeln. Beide Burger erscheinen in gewohnter Burger King® Manier auch als Plant-based Version.Doch das ist nicht alles: Zu beiden Burger Menüs gibt es jeweils eines von zwei limitierten T-Shirts im einzigartigen Burger King® x One Piece Design - nur solange der Vorrat reicht. Hier heißt es also schnell sein!"Mit der One Piece Kooperation möchten wir in erster Linie auf die Wünsche unserer Fans eingehen und sie mit etwas Besonderem begeistern. In den letzten Monaten haben wir auf Social Media gemerkt, wie heiß sie auf One Piece Menüs sind, und da unsere Gäste für uns immer an erster Stelle stehen, konnten wir einfach nicht Nein sagen. Wir freuen uns sehr, zwei limitierte Burger in die Restaurants bringen zu können, die es so zuvor noch nicht gab", sagt Anna Mennel, Head of Brand bei Burger King® Deutschland.Die One Piece Menüs sind ab sofort in teilnehmenden Restaurants ab 17,99 Euro (UVP) erhältlich. Mehr Informationen sind unter www.burgerking.de/onepiece abrufbar.Pressekontakt:BURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0511 / 288 10 788E-Mail: daniel.polte@burgerking.deBurger King® PressebüroAnsprechpartnerinnen: Christina Kollinger, Lena SteinTelefon: 089 / 12 44 50E-Mail: burgerking@emanatepr.comOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/5922386