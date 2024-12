Der Palladiumpreis konnte in den letzten fünf Handelstagen eine leichte Aufwärtsbewegung verzeichnen und legte um 0,73 % zu. Am Dienstagmorgen um 8 Uhr steht das Edelmetall bei 984 US-Dollar, was einem Anstieg von sogar 1,5 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Diese Entwicklung spiegelt die anhaltende Nachfrage nach Palladium wider, einem unverzichtbaren Rohstoff in der Automobilindustrie. Gleichzeitig bleibt das Angebot begrenzt, was den Markt anfällig für Schwankungen macht. Die Kombination aus fundamentaler Nachfrage und spekulativem Interesse sorgt für ...

