Nürnberg (ots) -Ungesättigte Fettsäuren, Eiweiß, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Vitamine - Nüsse sind die Nährstofflieferanten schlechthin und gehören auf jeden ausgewogenen Speiseplan. Gute Nachricht: Kundinnen und Kunden werden auf der Suche nach den Besten Haselnüssen bei NORMA fündig - das bestätigt nun auch ÖKO-TEST. In der aktuellen Ausgabe des Verbrauchermagazins schneiden die Haselnüsse der Discounter-Eigenmarke ZAUBERHAFT BACKEN "sehr gut" ab.Ausgezeichnete Inhaltsstoffe zu kleinem PreisDie ÖKO-Testerinnen und -Tester untersuchten insgesamt 20 naturbelassene ganze Haselnusskerne aus Supermärkten, Discountern und Bio-Läden. Im Mittelpunkt standen vor allem Inhaltsstoffe sowie mögliche Belastungen mit weiteren Stoffen. Außerdem wurden die Kerne daraufhin untersucht, ob sie intakt, sauber oder gar ausgetrocknet sind. Die ganzen Haselnüsse der NORMA-Eigenmarke "ZAUBERHAFT BACKEN" schneiden in sämtlichen Kategorien mit Bestnoten ab und sichern sich so zu Recht die Auszeichnung "sehr gut". Gerade bei Erscheinungsbild und Geschmack ist die Jury besonders überzeugt.Das Sortiment des Nürnberger Lebensmittel-Händlers wird regelmäßig in Verbrauchertests ausgezeichnet: Tadellose Inhaltsstoffe in Kombination mit einem besonders günstigen Preis überzeugen die Jurys immer wieder aufs Neue. NORMA beweist so, dass hohe Qualität auch im Discountbereich einen Platz findet.