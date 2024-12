In Frankfurt sind die Bullen los und heben den DAX erstmals über 20.000 Punkte. Ein historischer Schritt - die vorherige runde Marke von 10.000 Punkten wurde letztmals im Mai 2020 überwunden. Und im Oktober 2022 war der DAX mit rund 11.800 Punkten durchaus in Reichweite. Erstmals über 10.000 Punkten lag der DAX übrigens im Jahr 2014. Für die nächsten 10.000 Punkte dürften weniger als 10 Jahre fällig sein, folgt man der Logik der Prozentrechnung. Daniel Saurenz war am Morgen auf dem Börsenparkett ...

