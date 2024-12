Frankfurt am Main (ots) -Am 1. Dezember 2024 wurde eine bekannte Telefonauskunft Deutschlands eingestellt. Wer weiterhin eine zuverlässige und schnelle Auskunft per Telefon sucht, für den bleibt die bekannte Service-Nummer 11 8 11 eine gute Alternative. Die Telefonauskunft FRED 11 8 11 bietet telefonische Auskünfte zu Telefonnummern, Adressen, Geschäftszeiten und mehr - rund um die Uhr und bundesweit."Bei FRED erhalten Kunden eine schnelle, umfassende und vor allem persönliche Auskunft," sagt Dirk Schulte, Geschäftsführer der FRED 11 8 11. "Sie ist damit eine hervorragende und verlässliche Alternative für alle, die diese Informationen nicht via Computer oder Handy suchen können oder wollen."Die 11811 wird durch eine umfangreiche Datenbank gestützt und gewährleistet dabei höchste Datenschutzstandards, indem nur freigegebene Informationen verwendet werden.Vorteile der Telefonauskunft 11 8 11:- Rasche Erreichbarkeit: Die 11 8 11 ist rund um die Uhr verfügbar und bietet direkten Zugang zu einer Vielzahl an Informationen.- Kundenzentrierter Service: Die 11 8 11 setzt auf geschultes Personal, das den Anfragenden nicht nur schnelle, sondern auch maßgeschneiderte Antworten auf ihre Fragen liefert.Mit der 11 8 11 steht Kunden eine Alternative zur Verfügung, die im Alltag eine praktische Hilfe bietet und auf den persönlichen Dialog setzt. "Die Nachfrage nach einer kompetenten und persönlichen Auskunft bleibt bestehen, besonders wenn es schnell gehen muss und Menschen Wert auf eine zuverlässige Informationsquelle legen," so Schulte.Über FREDDie FRED 11 8 11 Services GmbH & Co. KG bietet mit ihrer Telefonauskunft unter der Nummer 11811 Zugang zu einer der größten Telefondatenbanken Deutschlands und ergänzt dies durch Partnerschaften mit "Das Örtliche" und "Das Telefonbuch". Kunden erhalten somit schnellen Zugriff auf Millionen von Telefonnummern, Adressen und weiteren nützlichen Informationen.* Kosten des Anrufs: 1,99 EURO pro Minute aus dem Festnetz der Telekom Deutschland. Mobilfunk und andere Festnetzanbieter ggf. abweichende Preise.Pressekontakt:www.fred-auskunft.deFür Presseanfragen: Dirk SchulteE-Mail: info@fred-auskunft.deOriginal-Content von: FRED 11 8 11 Services GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177608/5922456