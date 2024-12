Düsseldorf (ots) -Karriere-Booster für Nachwuchstalente und Berufseinsteiger im E-HandwerkOb Ausbildung, Meisterweiterbildung, Neugründung oder Betriebsübernahme: Jede berufliche Phase stellt die junge Generation im Elektro-Handwerk vor besondere Herausforderungen. Um den Nachwuchs optimal zu fördern, hat der Elektrogroßhändler Sonepar das kostenfreie Young-Starter-Programm ins Leben gerufen, das für jede dieser Phasen passgenaue Unterstützung bietet.Mit 16 Jahren beginnt Levin Stelljes seine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Nach Gesellenzeit und erfolgreicher Meisterweiterbildung ist der heute 25-jährige Inhaber des Betriebs LS Elektrotechnik im niedersächsischen Grasberg. Bei der Neugründung hat Stelljes auf die umfassende Unterstützung durch das Young-Starter-Programm von Sonepar zurückgegriffen. "Obwohl ich noch sehr jung war und gerade frisch aus der Meisterschule kam, war der Kontakt mit meinem Ansprechpartner bei Sonepar direkt auf Augenhöhe", berichtet Stelljes über seine Erfahrungen mit Young-Starter. "Für mich war die Erhöhung des Kreditlimits, die Sonepar ermöglichte, ein entscheidender Vorteil. Dadurch wurde die Beschaffung von Materialien erleichtert und wir konnten wesentlich besser wirtschaften."Unterstützung bei der digitalen TransformationNeben dieser finanziellen Flexibilität unterstützte das Programm Stelljes zudem bei Beginn seiner Selbstständigkeit dabei, interne Prozesse zu digitalisieren. Für junge Neugründer umfasst Young-Starter einen 120-Euro-Gutschein für die digitalen Services von Sonepar, ein Jahr kostenfreien Zugang zum E-Helfer, ein mobiles Nachschlagewerk für Normen und Vorschriften der Elektrobranche und zudem eine kostenfreie Digitalberatung. "Damals, als wir uns selbstständig gemacht haben, war die digitale Welt ein Riesenproblem für uns", berichtet Stelljes. "Wir haben von Zettelwirtschaft auf digitale Wirtschaft umgestellt und wussten gar nicht, wie wir das Ganze angehen sollen." Dank der Beratung durch den Sonepar-Ansprechpartner und der Einführung der für den jungen Betrieb erschwinglichen und anwenderfreundlichen Handwerker- und Verwaltungssoftware Sonepar-HERO ist die digitale Transformation bei LS Elektrotechnik erfolgt: "Heute läuft unser Betrieb vollständig digital - ein riesiger Fortschritt für uns."Ein weiterer Vorteil von Young-Starter ist die exklusive Mitgliedschaft im E-PARTNER-Programm, das Teilnehmenden unter anderem erweiterte Gewährleistungen und Bonuszahlungen bietet. "Besonders die Garantieverlängerung auf fünf Jahre war richtig interessant für mich", so Stelljes. Der Jungunternehmer nutzt zudem das Weiterbildungsangebot im Rahmen von Young-Starter für sich und seine Mitarbeitenden: "Stetige Weiterbildung ist wirklich elementar. Es ändert sich ja normativ ständig etwas, das wir dann auch anders umsetzen müssen."Insgesamt haben die Leistungen des Programms und die partnerschaftliche Begleitung durch Sonepar Stelljes bei den Herausforderungen der Gründung deutlich unterstützt: "Wenn wir viel bewegen wollen, gehört immer ein Partner mit Vertrauen dazu. Und das wurde mir von Sonepar von Beginn an geschenkt", so Stelljes.Passgenaue Leistungen für Auszubildende, Meisterschüler, Nachfolger und NeugründerNeben Neugründern richtet sich das Young-Starter-Programm auch an die Zielgruppen Auszubildende, Meisterschüler und Nachfolger und bietet diesen jeweils individuelle Leistungen an. Young-Starter ist für alle Zielgruppen kostenfrei und auf bis zu zwei Jahre ausgelegt.Auszubildende erhalten einen Gutschein für die Sonepar-Lern-Welt, um von speziell für sie organisierten Schulungen zu profitieren. Neben einer langfristigen Karriereunterstützung auch nach der Ausbildung zum Beispiel bei einer Weiterbildung zum Meister, motiviert das Programm Azubis auch zur kostenfreien Nutzung der Sonepar-eM1ND3R-App, mit dem Azubis ihr Fachwissen testen und erweitern können.Meisterschüler unterstützt Young-Starter unter anderem durch einen kostenfreien Zugang zur E-Helfer-App für ein Jahr, in der alle wichtigen Normen und Vorschriften für das E-Handwerk leicht verständlich aufbereitet sind. Sonepar bietet Programmteilnehmenden zudem faire Preise für alle notwendigen Artikel der Meisterprüfung und eine weiterführende Unterstützung nach der Prüfung einschließlich der Teilnahme an Folgeprogrammen.Young-Starter-Business richtet sich an Neugründer oder junge E-Handwerker, die einen Betrieb übernehmen. Die umfassende Unterstützung, die über zwei Jahre hinweg kostenfrei möglich ist, reicht von der Möglichkeit, das Kreditlimit und die Zahlungsziele, bei einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, flexibel anzupassen über erweiterte Gewährleistungen, Bonuszahlungen und Unterstützung für den Online-Auftritt durch die exklusive Mitgliedschaft im E-PARTNER-Programm bis hin zur kostenfreien Digitalberatung. Auch hier ist für ein Jahr der Zugang zur E-Helfer-App enthalten.Alle vier Zielgruppen profitieren von einem Schulungsgutschein über 100 Euro für die Sonepar-Lern-Welt mit Kursen, die auf das E-Handwerk zugeschnitten sind.Voraussetzungen für die MitgliedschaftYoung-Starter steht Auszubildenden und Meisterschülern offen, die sich aktuell in der Aus- bzw. Weiterbildung befinden. Bei der Business-Variante darf die Neugründung oder Betriebsübernahme bis zu drei Jahre in der Vergangenheit liegen. Nach der Registrierung, die über die Sonepar-Website erfolgt, werden die entsprechenden Nachweise angefragt.Das Young-Starter-Programm ist ein zentraler Bestandteil der engen Partnerschaft, die Sonepar mit seinen Kunden pflegt. "Unsere Mission bei Sonepar ist es, die Zukunft des E-Handwerks aktiv mitzugestalten. Junge Gründer zu unterstützen, ist uns dabei ein besonderes Anliegen. Das Young-Starter-Programm ist ein wesentlicher Baustein, um jungen Handwerkern den Einstieg in den Beruf, die Weiterbildung oder die Selbstständigkeit zu erleichtern", erklärt Bernhard Köthenbürger, Direktor Marketing.Weitere Informationen zu Sonepar-Young-Starter: https://www.sonepar.de/c/services-loesungen/digitales/sonepar-young-starterPressekontakt:SMART PR GmbHSimone FrohnTalstraße 22-2440217 DüsseldorfTel.: 0211 2709-22sonepar@smart-pr.deSonepar Deutschland GmbHMaria von WirthPeter-Müller-Straße 340468 DüsseldorfTel.: 0211 302 32 129maria.vonwirth@sonepar.deOriginal-Content von: Sonepar Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77310/5922480