Daimler Truck und...? Wir haben drei geniale DAX-Aktien mit großem Kurspotenzial gefunden, die von Analysten in den Himmel gelobt werden - und daher für 2025 die besten Kandidaten des Index sein könnten, die Sie jetzt kaufen können. Kaum zu glauben: Das neue Jahr 2025 steht bereits in den Startlöchern. Anleger beschäftigen sich schon intensiv mit der Frage, wie sie ihr Portfolio so gestalten können, dass sie im kommenden Jahr hohe Gewinne erzielen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...