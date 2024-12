Berlin (ots) -Bundeschriftführer Dennis Hohloch und Hannes Gnauck, Mitglied des Bundesvorstandes, teilen zu dem in der gestrigen Präsenzsitzung des Bundesvorstandes am 02. Dezember 2024 gefassten Beschluss zur Neustrukturierung und Weiterentwicklung der Jugendorganisation der AfD mit:"Der Bundesvorstand der AfD hat gestern beschlossen, dem 16. Bundesparteitag der Alternative für Deutschland, der am 11./12. Januar 2025 stattfinden wird, eine Änderung von § 17a Bundessatzung zu empfehlen. Die Neustrukturierung und Weiterentwicklung der Jugendorganisation unserer Partei hat zum Ziel, den vorgeschlagenen Satzungsänderungsantrag einschließlich der vereinbarten Anpassungen bis zum 10. Dezember 2024 mit den Landessprechern der AfD und Vertretern der Junge Alternative abzustimmen sowie den finalisierten Antrag gemeinsam mit Landessprechern, weiteren Repräsentanten unserer Partei sowie JA-Vertretern rechtzeitig vor Ende der Antragsfrist für den Bundesparteitag bis zum 19. Dezember 2024 einzureichen."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5922507