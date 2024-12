Die meistgehandelten Produkte: Eckert und Ziegler-Aktie auf Jahreshoch!

Der DAX® hat die historische Marke von 20.000 Punkten durchbrochen. Bereits gestern stieg die Euphorie der Anleger. Dabei ging der deutsche Leitindex mit einem neuen Rekord von 19.933 aus dem Handel. Damit hat der DAX® in einem Jahr ein Plus von mehr als 20 Prozent erzielt. Unter den an Euwax aktuell meistgehandelten Produkten gehören heute Call Optionsscheine auf SAP.

Für die Aktie des größten europäischen Softwareunternehmens ging es gestern kräftig nach oben. Laut Angaben will SAP sein Cloudgeschäft durch eine Kooperation mit Amazon Web Services stärken. Das Papier schloss am 2. Dezember rund 7 EUR höher bei 231 EUR. Damit wurden die letzten Kursrückgänge wieder gut gemacht. Im Blickpunkt der Anleger stehen zudem Call-Optionsscheine auf Microsoft. Der US Tech-Riese gehörte gestern zu den Gewinnern. Mit einem Plus von 1,78 Prozent stand sie an der Spitze des Dow Jones®. Analysten sehen das Unternehmen weiterhin positiv. Zuletzt zählen Long Faktor-Optionsscheine auf Eckert & Ziegler. Die Unternehmen gehört zu den weltweit größten Herstellern von radioaktiven Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Seit dem 21. November befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend. Gestern konnte das Papier ein neues Jahreshoch markieren. Grund war der Start der Produktion von Actinium-225, einem stark nachgefragten Nuklid.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Wacker Chemie AG Call UG0V2M 1,02 71,02 EUR 61,08 EUR 6,99 Open End DAX® Call HD818L 12,87 20004,50 Punkte 18730,15 Punkte 15,69 Open End MARA Holdings Inc. Call UG0A35 8,14 25,265 USD 17,09 USD 2,98 Open End DAX® Call HW0SBB 64,52 20004,50 Punkte 13555,61 Punkte 3,13 Open End DAX® Put HD1D4X 1,05 19980,78 Punkte 20047,87 Punkte 148,22 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.12.2024; 11:10 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag SAP SE Call HD4Q0T 2,37 231,175 EUR 235,00 EUR 9,98 17.12.2025 NVIDIA Corp. Call HD4QUT 35,76 138,445 USD 137,50 USD 3,68 17.06.2026 Mastercard Inc. Call HD4QSC 7,86 531,165 USD 520,00 USD 6,57 17.06.2026 Microsoft Corp. Call HD5R24 6,37 431,25 USD 410,00 USD 7,28 14.01.2026 SAP SE Call HD27RF 3,67 231,175 EUR 220,00 EUR 6,24 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.12.2024; 10:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag PayPal Holdings Inc. Long HD2RZE 21,92 86,57 USD 57,70 USD 3 Open End DAX® Long HD6SGG 12,61 19986,50 Punkte 15949,84 Punkte 5 Open End Eckert & Ziegler SE Long HD9P00 11,36 45,86 EUR 37,76 EUR 5 Open End DAX® Short HC99JS 0,40 19994,18 Punkte 21927,14 Punkte -10 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 8,00 379,715 USD 253,61 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.12.2024; 11:30 Uhr;

