Die Aktie der Beteiligungsholding Prosus zeigt sich am Dienstag mit einem Kursanstieg von 1,32 Prozent auf 39,92 Euro in robuster Verfassung. Diese positive Entwicklung wird durch überzeugende Geschäftszahlen des ersten Halbjahres untermauert. Besonders bemerkenswert ist die Transformation des E-Commerce-Segments, das einen bedeutenden Turnaround vollzogen hat. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) in diesem Bereich verbesserte sich deutlich von einem Verlust von 36 Millionen auf einen Gewinn von 181 Millionen US-Dollar. Der Gesamtumsatz stieg im gleichen Zeitraum um mehr als 25 Prozent auf 3 Milliarden Dollar.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Die Schweizer Großbank UBS zeigt sich von der Geschäftsentwicklung bei Prosus beeindruckt und hat ihre Kaufempfehlung bekräftigt. In Anerkennung der positiven Geschäftsdynamik wurde das Kursziel von 65 auf 69 Euro angehoben. Besonders das Portfolio im E-Commerce-Bereich, das unter anderem Beteiligungen an verschiedenen digitalen Dienstleistern umfasst, wird als vielversprechend eingestuft. Der Nettogewinn des Unternehmens konnte im Berichtszeitraum um 76 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar gesteigert werden.

Anzeige

Prosus Registered (N)-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Prosus Registered (N)-Analyse vom 3. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Prosus Registered (N)-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Prosus Registered (N)-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Prosus Registered (N): Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...