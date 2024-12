Berlin (ots) -Datum: 5. Dezember 2024Zeit: 12:00 bis 14:00 UhrOrt: Pop-up-Restaurant in der Arminiusmarkthalle, Arminiusstraße 2-4, 10551 Berlinund OnlineExpertentalk mit Info-Workshop, Q&A und anschließendem Networking-Lunch mit Geflügelspezialitäten.Moderation Patrice BouédibélaChristoph GrabowskiMetzgermeister, Fleischsommelier, Fleischflüsterer und Autor.Als ein Verfechter eines verantwortungsvollen Umgangs mit Tieren und Ressourcen bringt Christoph Grabowski den zentralen Gedanken der Initiative auf den Punkt: "Alles vom Tier verwerten." Seine Philosophie lautet Respekt vor Lebensmitteln, verbunden mit dem Ansatz Wertschätzung durch Wertschöpfung.Amil HotaLeitung Kommunikation, Bundesverband bäuerlicher Hähnchenerzeuger e. V. (BVH).Amil Hota erläutert die Säulen der Initiative: Tierschutz, Umweltschutz, Kreislaufwirtschaft, regionale Wertschöpfung und Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung.Sie können sich unter dem folgenden Link bis zum 4. Dezember 2024 für die Veranstaltung vor Ort unter folgendem Link anmelden:Eventbrite - Expertentalk "Geflügel aus Europa" (https://www.eventbrite.de/e/geflugel-aus-europa-eine-nachhaltige-wahl-tickets-1096963139279?aff=oddtdtcreator)Sollten Sie per Zoom teilnehmen wollen, melden Sie sich gerne unter dem folgendemLink für die Online-Teilnahme an:Eventbrite - Expertentalk "Geflügel aus Europa" - Online (https://www.eventbrite.de/e/geflugel-aus-europa-eine-nachhaltige-wahl-online-event-tickets-1097305252549?aff=oddtdtcreator)Über die KampagneDas Motto von EURSPO, einem neuen zweijährigen Förderprogramm, lautet:"Europäisches Geflügel: eine nachhaltige Wahl". Diese von vier nationalen Geflügelverbänden initiierte Kampagne (CIPC aus Frankreich, KRD-IG aus Polen, BVH aus Deutschland und AVIANZA aus Spanien) hat das Ziel, das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit des europäischen Geflügelsektors zu schärfen.Weitere Informationen finden Sie auf der Kampagnen-Website: www.nachhaltiges-gefluegel.eu (https://nachhaltiges-gefluegel.eu/)Folgen Sie uns auch auf Instagram unter @nachhaltigesgefluegel (https://www.instagram.com/nachhaltigesgefluegel/) und auf Facebook unter @NachhaltigesGeflügelfleisch (https://www.facebook.com/nachhaltigesgeflugelfleisch).Pressekontakt:Pressekontakt DeutschlandFood Embassy - Culinary Diplomacy & CommunicationsHolger BöcknerTelefon: +49 (0)30 98 58 40-51E-Mail: presse@foodembassy.deKontakt Geflügelwirtschaft in DeutschlandBundesverband bäuerlicher Hähnchenerzeuger e. V (BVH)Clemens DalchauTelefon: +49 (0)30 28 88 31-60E-Mail: c.dalchau@zdg-online.deOriginal-Content von: Bundesverband bäuerlicher Hähnchenerzeuger e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177609/5922517