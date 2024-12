Der Schweizer Technologieriese ABB erweitert seine Marktpräsenz durch die strategische Akquisition des französischen Unternehmens Solutions Industry & Building (SIB). Diese geschäftliche Entwicklung verspricht eine bedeutende Stärkung der Konzernposition, insbesondere im Bahnsektor sowie im Erstausrüstermarkt. Die Übernahme ermöglicht ABB zudem einen verbesserten Marktzugang in Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika. Das aufgekaufte Unternehmen verzeichnete im vergangenen Geschäftsjahr einen beachtlichen Umsatz von etwa 25 Millionen Euro, wobei der konkrete Übernahmepreis von ABB nicht öffentlich kommuniziert wurde.

Börsenentwicklung

An der Schweizer Börse SIX zeigt sich die ABB-Aktie von der Übernahmenachricht weitgehend unbeeindruckt. Der Kurs bewegte sich in einer engen Handelsspanne um die 51-Franken-Marke, was die verhaltene Marktreaktion auf die Portfolioerweiterung im Bereich der Kabelschutzsysteme widerspiegelt.

Anzeige