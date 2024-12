Frankfurt am Main (ots) -Die Triodos Bank freut sich über zwei der renommiertesten Auszeichnungen für Nachhaltigkeit. Alle sieben der über die Triodos Bank in Deutschland angebotenen Impactfonds von Triodos Investment Management wurden auch in diesem Jahr mit der höchsten Stufe des anerkannten Siegels des Branchenverbands Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) (https://fng-siegel.org/das-fng-siegel/)ausgezeichnet. So, wie bekannte Bio-Gütesiegel aus dem Lebensmittelbereich für einfache Wiedererkennbarkeit nachhaltiger Produkte sorgen, ist das FNG-Siegel seit 2015 eine wichtige Orientierungshilfe für Finanzprodukte.Die Triodos Bank Deutschland hatte den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 in der Kategorie Kreditinstitute (https://www.nachhaltigkeitspreis.de/unternehmen/kreditinstitute) gewonnen, was bereits am 4. November bekannt gegeben wurde und konnte sich gegen sämtliche der rund 1400 deutschen Wettbewerber durchsetzen. Am 28. November erfolgte in Düsseldorf die Prämierung. Im Rahmen einer feierlichen Gala mit 1.200 Gästen wurde sie zusammen mit 100 Vorreitern der deutschen Wirtschaft prämiert, die in ihren jeweiligen Branchen wegweisend zur nachhaltigen Transformation beitragen. Der Finanzsektor sei ein entscheidender Treiber, so die Initiatoren. Finanzierungen, die Klima und Umwelt schädigten oder Menschenrechte verletzten, müssten beendet werden und impactstarke Projekte vorgezogen werden. Zur Übergabe der Preise hatte der Initiator Menschen eingeladen, die sich durch langjähriges, erfolgreiches Engagement für die nachhaltige Transformation auszeichnen, darunter WWF-Vorständin Heike Vesper, Klimaforscher Mojib Latif, stellv. DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks, Meteorologe Carsten Schwanke sowie die Moderatoren Ralph Caspers, Judith Rakers und Dirk Steffens.Die Triodos Bank (www.triodos.de) ist Europas führende Nachhaltigkeitsbank. Gegründet 1980, hat sie mittlerweile etwa 750.000 Kunden, die sich darauf verlassen können, dass Triodos ausschließlich Unternehmen, Institutionen und Projekte finanziert, die zum Wohl von Mensch und Umwelt beitragen. Die Bank weist ein Geschäftsvolumen von 23,2 Milliarden Euro aus. Sie beschäftigt 1.851 Mitarbeiter in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Spanien und Deutschland.Pressekontakt:Stefanie WalterPublic Relations & Issue ManagerTriodos Bank N.V. DeutschlandFalkstraße 5D-60487 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69-7171-9188E-mail: presse@triodos.deOriginal-Content von: Triodos Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77945/5922539